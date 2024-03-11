Минтранс запросил еще 295 млрд руб. из ФНБ на иностранные ВС

Из прежнего транша ФНБ в размере 297 млрд руб. на сделки «Аэрофлота» по самолетам и авиационным двигателям, по данным источников «Ъ», было направлено по меньшей мере 250 млрд руб. Перевозчик анонсировал, что также направил на эти сделки почти 15 млрд руб. чистой прибыли «Победы» (см. «Ъ» от 31 августа 2023 года). Кроме «Аэрофлота» в 2023 году софинансирование сделок из ФНБ удалось реализовать S7 Airlines (45 самолетов) и «Уральским авиалиниям» (19). Сумма сделок S7 с учетом собственных средств (34 млрд руб. из чистой прибыли за 2022 год) составила 45−50 млрд руб., из ФНБ было получено около 11−16 млрд руб. «Уральские авиалинии» направили 13,5 млрд своих средств, из ФНБ было получено 17−20 млрд руб. «Аврора» переоформила с привлечением средств ФНБ пять Airbus A319, «доплатив» за них почти 2 млрд руб. чистой прибыли (еще три A319 «Авроры» принадлежат ГТЛК). Чартерная iFly запрашивала средства, но их не получила.