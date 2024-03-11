Минтранс запросил еще 295 млрд руб. из ФНБ на иностранные ВС

Как стало известно «Ъ», Минтранс предложил правительству предоставить еще 295 млрд руб. из ФНБ в 2024 году на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность. Инициатива, по данным источников «Ъ», обсуждалась на совещании у президента РФ 7 февраля, где также речь шла о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов (см. «Ъ» от 1 марта). По данным близкого к правительству источника «Ъ», обращение находится на рассмотрении и решение по нему пока не принято.
По информации другого источника «Ъ» в авиаотрасли, запрашиваемая сумма была рассчитана преимущественно исходя из потребностей «Аэрофлота». Оценка стоимости сделок по самолетам частных авиакомпаний, по его данным, не запрашивалась.
В Минтрансе, Росавиации, Минфине и Минэкономики «Ъ» не ответили. Опрошенные «Ъ» авиакомпании не стали комментировать ситуацию.
В 2023 году из ФНБ было выделено почти 297 млрд руб. на страховое урегулирование по 162 самолетам, новым собственником которых стала подведомственная Росавиации «НЛК-Финанс» (см. «Ъ» от 25 декабря 2023 года). В результате иностранные лизингодатели прекратили свои требования к российской стороне как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% на 15 лет. «Аэрофлот» получил самолеты от НЛК в операционный лизинг, а частные авиакомпании — в финансовый (после истечения контракта воздушные суда (ВС) перейдут в их собственность).
Группа «Аэрофлот» с декабря 2022 года переоформила с привлечением средств ФНБ 93 самолета. «Аэрофлот» также весной 2022 года на собственные средства приобрел еще восемь Airbus А330, находившихся у него в финансовом лизинге. Кроме того, в 2023 году парк группы пополнил один Boeing 737−800 от приостановившей полеты Royal Flight (источник финансирования не назывался), а также два самолета, принадлежащие ГТЛК.
Всего в парке группы «Аэрофлот» 349 ВС, включая 78 SSJ-100 авиакомпании «Россия». Из 271 иностранного воздушного судна из бермудского реестра, согласно презентации «Аэрофлота», выведено 185 самолетов. По данным «Ъ», это 102 переоформленных в 2022—2023 годах самолета иностранных собственников и 83 самолета российских лизингодателей.
Таким образом, потенциально группа может «дебермудизировать» и переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных воздушных судов.
Из прежнего транша ФНБ в размере 297 млрд руб. на сделки «Аэрофлота» по самолетам и авиационным двигателям, по данным источников «Ъ», было направлено по меньшей мере 250 млрд руб. Перевозчик анонсировал, что также направил на эти сделки почти 15 млрд руб. чистой прибыли «Победы» (см. «Ъ» от 31 августа 2023 года). Кроме «Аэрофлота» в 2023 году софинансирование сделок из ФНБ удалось реализовать S7 Airlines (45 самолетов) и «Уральским авиалиниям» (19). Сумма сделок S7 с учетом собственных средств (34 млрд руб. из чистой прибыли за 2022 год) составила 45−50 млрд руб., из ФНБ было получено около 11−16 млрд руб. «Уральские авиалинии» направили 13,5 млрд своих средств, из ФНБ было получено 17−20 млрд руб. «Аврора» переоформила с привлечением средств ФНБ пять Airbus A319, «доплатив» за них почти 2 млрд руб. чистой прибыли (еще три A319 «Авроры» принадлежат ГТЛК). Чартерная iFly запрашивала средства, но их не получила.
Всего с учетом самолетов, выкупленных из финансового лизинга, а также единичных сделок за счет собственных средств российские авиакомпании переоформили более 170 ВС из примерно 400, принадлежавших иностранным лизингодателям. Это число следует увеличивать, считает руководитель аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов: «В идеальной ситуации имеет смысл легализовать весь оставшийся парк». Пока провозных емкостей российских авиакомпаний достаточно для удовлетворения спроса на зарубежных направлениях, но очевидно, что со временем парк будет сокращаться, говорит эксперт. Кроме того, выкуп снижает юридические риски и позволит «предотвратить претензии или аресты бортов в будущем в случае усугубления ситуации». Если решение о продолжении государственного финансирования сделок будет принято, целесообразно включить в них и парк частных перевозчиков для сохранения их международной сети полетов.
Если бюджетные возможности позволяют, софинансирование сделок — очень мощный инструмент поддержки авиатранспортной отрасли, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По данным «Аэрофлота», уже прошедшие сделки страхового урегулирования позволили группе сократить долю валютных лизинговых обязательств с более чем 90% до 60% (см. «Ъ» от 6 марта). При этом самостоятельное, без поддержки государства, урегулирование вопросов с иностранными лизингодателями, по мнению Олега Пантелеева, для авиакомпаний «затруднительно и маловероятно».
Айгуль Абдуллина