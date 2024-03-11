Крупнейшие экспортеры в феврале сократили продажу валюты почти на 20%

Крупнейшие экспортеры в феврале 2024 года сократили продажу валюты на 19,4% по сравнению с январем 2024 года — до $10,4 млрд из-за выжидательной позиции в отношении санкций, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном ЦБ. Среднедневной объем продаж составил $520 млн, что на треть ниже аналогичного показателя в январе.
Это сказалось на курсе рубля, который начал слабеть к доллару США, однако за счет продаж валюты Центробанком ослабление за месяц составило лишь 1,3%.
Кто покупал валюту
Крупнейшими нетто-покупателями валюты на бирже в феврале по-прежнему были некрупные банки, не относящиеся к системно значимым, однако даже они снизили покупки на 22,5%, до 361,6 млрд рублей. Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке оставался стабильно высоким — 531 млрд рублей в феврале (в январе был 542,3 млрд рублей).
Граждане обошлись рублями
Население в феврале купило валюты на 90,8 млрд рублей, что на 17,3% меньше, чем в январе (было 109,8 млрд руб.). Таким образом, граждане второй месяц подряд скоращают покупку валюты. Более половины сделок — на 51,1 млрд рублей — граждане провели на биржевом рынке, а через крупнейшие банки — на 39,7 млрд рублей. Почти три четверти этого объема покупок пришелся на доллары США и евро.
Китайский новый год
Торги на внутреннем биржевом валютном рынке в феврале увеличились с 8,2 до 9,5 трлн рублей, среднедневной объем торгов по сравнению с январем практически не изменился, составив 473,5 млрд рублей. Объем торгов на валютном внебиржевом рынке в феврале вырос на 13,9% по сравнению с предыдущими месяцами (в феврале — 12,1 трлн рублей, в январе — 10,6 трлн рублей).
Доля юаня на биржевом валютном рынке заметно сократилась из-за каникул по случаю празднования Китайского нового года. Она снизилась на 4,1 п.п., до 46,6% (в январе составляла 50,6%). На этом фоне доля «токсичных» валют снова превысила половину, составив 52,8%. На внебиржевом сегменте доля юаня в феврале уменьшилась с 33,6% до 32,5%. При этом росла доля валют дружественных стран. Доля «токсичных» валют на внебиржевом рынке снизилась до 59,8% (с 61,8% в январе).