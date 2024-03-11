Крупнейшие экспортеры в феврале сократили продажу валюты почти на 20%

Население в феврале купило валюты на 90,8 млрд рублей, что на 17,3% меньше, чем в январе (было 109,8 млрд руб.). Таким образом, граждане второй месяц подряд скоращают покупку валюты. Более половины сделок — на 51,1 млрд рублей — граждане провели на биржевом рынке, а через крупнейшие банки — на 39,7 млрд рублей. Почти три четверти этого объема покупок пришелся на доллары США и евро.