Казахстанская Polymetal закрыла сделку по продаже российского бизнеса

В середине февраля Polymetal объявила о заключении соглашения о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс» исходя из его оценки в $3,69 млрд. Тогда группа отмечала, что сделка «даст возможность» Polymetal сосредоточиться на бизнесе в Казахстане: «В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане». Общее собрание акционеров Polymetal в четверг, 7 марта, поддержало продажу российского бизнеса по условиям заключенного в февраля.