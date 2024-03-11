Казахстанская Polymetal закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Казахстанская Polymetal International в понедельник, 11 марта, объявила, что закрыла сделку по продаже российского бизнеса, сконцентрированного на холдинге «Полиметалл», компании «Мангазея Плюс» (входит в группу «Мангазея» Сергея Ячункова). В сообщении отмечается, что это произошло «после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий».
Сделка включает денежную часть в размере $1,479 млрд, из которых $1,429 млрд составят дивиденды, выплаченные российской «Полиметалл» в пользу казахстанской Polymetal до закрытия сделки, и $50 млн — выплаты денежных средств покупателем продавцу. Кроме того, сделка включает чистый долг в $2,21 млрд, который останется на балансе российской компании и, таким образом, уменьшит консолидированный долг казахстанской Polymetal.
Из полученных в виде дивидендов средств Polymetal планировала направить $1,151 млрд на погашение его задолженности перед «Полиметаллом», остальные деньги — на общекорпоративные цели.
«В результате закрытия сделки… Polymetal International снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере US$ 1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов. После закрытия сделки чистая денежная позиция группы составляет приблизительно $130 млн», — говорится в сообщении Polymetal.
«Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса. С закрытием сделки нивелированы основные риски и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора международной группы Виталия Несиса.
В середине февраля Polymetal объявила о заключении соглашения о продаже российского бизнеса компании «Мангазея Плюс» исходя из его оценки в $3,69 млрд. Тогда группа отмечала, что сделка «даст возможность» Polymetal сосредоточиться на бизнесе в Казахстане: «В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане». Общее собрание акционеров Polymetal в четверг, 7 марта, поддержало продажу российского бизнеса по условиям заключенного в февраля.
В августе прошлого года Polymetal завершила редомициляцию (перерегистрацию компании в другой стране) с острова Джерси (Великобритания) в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. В январе этого года казахстанская компания сообщила о том, что ее крупнейший акционер — группа ИСТ Александра Несиса — вышла из ее капитала: почти 24% ее акций приобрел консорциум оманских инвесторов (среди них — Maaden International Investment), став крупнейшей группой владельцев.
Акции Polymetal торгуются на Астанинской фондовой бирже (AIX), а также Московской бирже. Ранее бумаги компании также торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE), однако в прошлом году перестали. Впрочем, Александр Несис утверждал, что может возобновить листинг Polymetal на LSE после продажи российского бизнеса.