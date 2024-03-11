Индекс Мосбиржи, продажа «Яндекса», байбэк QIWI: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи.
По итогам торгов 7 марта индекс Мосбрижи вырос на 0,15%, до 3315,68 пункта. Долларовый индекс РТС укрепился 0,04%, до 1152,12 пункта. Как отмечает аналитик инвесткомпании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, по итогам прошлой короткой недели индекс Мосбиржи прибавил около 1,5% и сумел обновить пик с февраля 2022 года. По ее мнению, бенчмарк сохраняет потенциал роста с ближайшим сопротивлением 3320 пунктов. «Российские инвесторы продолжают уделять повышенное внимание дивидендным историям, а также вопросам редомициляции национальных компаний», — поясняет эксперт.
Так, акции Сбербанка впервые за два года превысили отметку ₽300. Кожухова добавляет, что список дивидендных эмитентов на этой неделе пополнила Мосбиржа с текущей доходностью около 8,3% при выплате ₽17,35. На этом фоне котировки компании стабилизировались выше ₽200. Кроме того, исторический пик цен на золото стал драйвером для акций «Полюса» и «Селигдара».
По итогам торгов 7 марта наибольший рост в индексе Мосбиржи показали бумаги группы «Позитив» (+6,29%), X5 Group (+3,22%), «Ростелекома» (+2,19%), «Совкомфлота» (+1,98%), ПИКа (+1,82%). Наибольшее падение было у бумаг Polymetal (-2,97%), «Самолета» (-0,95%), «Юнипро» (-0,56%), ВТБ (-0,55%).
По мнению аналитика финансовой группы «Финам» Зарины Саидовой, бумаги Х5 Group продолжают дорожать после включения компании в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Это позволяет, в частности, до конца 2024 года через суд приостановить корпоративные права иностранной холдинговой компании, что в дальнейшем откроет возможность для смены юрисдикции на российскую и возврата к дивидендным выплатам.
Елена Кожухова добавляет, что акции Polymetal теряют позиции в ожидании реструктуризации: в пятницу акционеры компании одобрили продажу ее российских активов АО «Мангазея Плюс». Сделку поддержали 96,74% участников голосования. В понедельник утром, 11 марта, золотодобытчик сообщил, что сделка закрыта.
Реструктуризация бизнеса «Яндекса»
7 марта по итогам общего собрания акционеров нидерландской Yandex N.V. было принято решение о продаже российских активов консорциуму инвесторов, следует из сообщения компании. По итогам торговой сессии бумаги компании на Мосбирже укрепились на 1,29%, до ₽3623,8.
Ожидается, что первый этап сделки завершится в ближайшие недели при выполнении необходимых условий. В «Яндексе» также официально подтвердили получение одобрения на сделку от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
В то же время в сообщении «Яндекса» не уточняется, что будет с акциями, которые частные инвесторы покупали на Мосбирже.
Аналитики, ранее опрошенные в эфире программы «Индекс недели» на YouTube-канале «РБК Инвестиций», отмечали, что с большой вероятностью акции «Яндекса», купленные на Московской бирже (хранение и учет таких бумаг осуществляется через Национальный расчетный депозитарий) будут обменяны на акции нового юридического лица — МКАО «Яндекс». По их оценкам, справедливым коэффициентом конвертации было бы соотношение 1:1. В то же время единого консенсуса по поводу бумаг «Яндекса», хранящихся через европейский депозитарий Euroclear, на рынке нет. По ним возможны два варианта — обмен или выкуп.
Отчетность ТГК-1
В понедельник, 11 марта, ТГК-1 опубликует годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 год.
В конце февраля компания представила финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год. Выручка компании в прошедшем году по сравнению с 2022 годом выросла на 2,9%, до ₽101,7 млрд. Убыток составил ₽779 млн против чистой прибыли в размере ₽7,1 млрд в 2022 году. Валовая прибыль ТГК-1 снизилась за год на 15,3%, до ₽8,7 млрд, прибыль от продаж сократилась на 15,5%, до ₽8,6 млрд руб.
Возможный обратный выкуп бумаг QIWI
QIWI анонсировала возможный обратный выкуп до событий с отзывом лицензии у QIWI Банка. 11 марта QIWI проведет внеочередное собрание акционеров. На утверждение будет вынесена программа обратного выкупа акций. Его планируют провести за счет нераспределенной прибыли. Условие выкупа — реализация или погашение акций в течение двух лет с даты приобретения.
Ранее компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупу 10% американских депозитарных акций с биржи NASDAQ и с Мосбиржи. Аналитики допускали, что отзыв лицензии у QIWI Банка может поставить под угрозу исполнение этой сделки.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 марта.
HP Inc: дивиденды на каждую акцию — $0,2756. Дата выплаты — 3 апреля. Доходность — 0,9%.
Lam Research: дивиденды на каждую акцию — $2. Дата выплаты — 3 апреля. Доходность — 0,2%
Корпоративные действия
В России.
ТГК-1: годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2023 год.
«Ренессанс Страхование»: совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендной политике компании в новой редакции.
После закрытия рынка в США.
Natura&Co: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — 0,07$, выручка — $1,6 млрд.
Asana: финансовые результаты за четвертый квартал финансового 2024 года. EPS — -$0,1, выручка — $167,7 млн.
Oracle: финансовые результаты за третий квартал финансового 2024 года. Ожидания: EPS — $1,38, выручка — $13,28 млрд.
Другие важные события
США: США перешли на летнее время, торги на американских биржах теперь будут проходить с 16:30 до 23:00 мск.
Россия: Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», а также обзор рисков финансовых рынков.
Еврозона: встреча ECOFIN, совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.
Япония: ВВП за четвертый квартал по отношению к предыдущему кварталу.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3315,68 (+0,15%).
Индекс РТС: 1152,12 (+0,04%).
S&P 500: 5123,69 (-0,65%).
Dow Jones Industrial Average: 38 722,69 (-0,18%).
NASDAQ Composite: 16 085,11 (-1,16%).