IKEA хочет урегулировать миром судебные претензии ФНС на 13 млрд рублей

«Надеемся, что сможем закрыть этот кейс без решения (суда)… Сделаем со своей стороны все необходимое», — сказал юрист. Он уточнил, что IKEA направила предложение об урегулировании руководителю ФНС Даниилу Егорову и ждет ответ.
В своем заявлении инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 просит признать недействительной сделкой перечисление ООО «Торг» более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited и применить последствия недействительности в виде взыскания всей суммы в доход государства.
Суд в понедельник привлек к делу в качестве третьих лиц Райффайзенбанк и ООО «Маркет. Трейд» (маркетплейс «Яндекс Маркет»). Основные слушания по делу назначены на апрель.
Ранее суд предложил ответчику ООО «Торг» представить соглашение о кредитной линии от 30 июня 2016 года, договор от 15 ноября 2022 года, заключенный с покупателем ООО «Маркет. Трейд» на поставку потребительских товаров, документы, подтверждающие расчеты по соглашению о кредитной линии, договору поставки, все платежные документы, подтверждающие перечисления денежных средств по договорам, и поручения ООО «Торг» к ООО «Маркет. Трейд».
В августе 2022 года на «Яндекс Маркете» появился специальный раздел «Товары IKEA и аналоги». В нем были собраны товары от разных партнеров — например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Позже, в ноябре 2022 года, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.
В сентябре 2023 года стало известно, что группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров «Мега» в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA.