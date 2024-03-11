Гарантийный эталон: обязательства глав регионов перед бизнесом закрепят в законе

Ответственность региональных властей перед бизнесом закрепят в законе, рассказал «Известиям» замглавы Минэка Мурат Керефов. Гарантии глав субъектов по неухудшению условий для компаний, которые запускают инвестпроекты, будут содержаться в специальной декларации. Сейчас этот документ носит рекомендательный характер и трактуется по-разному. В предпринимательских объединениях ожидают, что нововведения ускорят запуск проектов, снизят административную нагрузку и увеличат привлекательность регионов для вложений. Какие еще крупные изменения планируют внести в закон впервые за 25 лет — в материале «Известий».
Какие гарантии перед бизнесом закрепят в законе.
Власти готовят поправки в закон об инвестиционной деятельности (39-ФЗ). В части поддержки компаний и гарантий для бизнеса документ практически не менялся с момента принятия — 1999 года. Сейчас он нуждается в обновлении с учетом инициатив правительства и региональных практик. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Мурат Керефов.
Одна из важнейших поправок коснется инвестиционной декларации, отметил он. Это, по сути, публичное обязательство главы субъекта перед бизнесом, объяснил замглавы Минэка. Документ гарантирует, что условия предпринимательской деятельности не будут ухудшаться, пока длится определенный инвестпроект. По словам Мурата Керефова, сейчас декларация носит рекомендательный характер для властей регионов.
Он добавил, что поправки планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Как напомнил замминистра, декларация — один из пяти элементов регионального инвестиционного стандарта, который станет основой нововведений.
Справка «Известий»
Региональный инвестиционный стандарт (РИС) — это система запуска и поддержки новых проектов, которая работает с 2021 года. Его задача — ускорить процесс капиталовложений, устанавливая единые требования к бизнесу. РИС обязателен к внедрению во всех субъектах РФ. Он разрабатывался под руководством первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова и состоит из пяти элементов:
- декларации;
- свода правил (алгоритма действий по запуску инвестпроекта);
- инвестиционной карты (цифрового сервиса с информацией об инфраструктуре региона);
- агентства развития в субъекте (специальной организации по работе с проектами)
- регионального инвесткомитета (площадки для разрешения разногласий между инвестором и органами власти).
Очень важно законодательно закрепить статус инвестиционной декларации, заявила вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. По ее словам, пока у региональных чиновников есть возможность широко и по-своему интерпретировать гарантии бизнесу, у компаний возникают убытки.
Законодательные изменения позволят ускорить проекты и укрепить доверие инвесторов, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Закрепление статуса декларации станет ключевым моментом в повышении конкурентоспособности в субъектах. Такую практику обширно применяют в других странах. Например, при строительстве завода Tesla в Шанхае китайское правительство предоставило обширные гарантии и поддержку, поделился эксперт.
Какие еще поправки в закон об инвестиционной деятельности планируют внести
Другие планируемые поправки позволят сократить сроки подключения бизнеса к инфраструктуре субъекта и получения всех документов, добавил Мурат Керефов.
— Выдача разрешительных документов — во многих регионах наиболее «узкое место», негативно влияющее на инвестиционную привлекательность. Поэтому если такие вопросы передать на уровень субъектов РФ, то они будут решаться намного быстрее, — оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Еще одно предполагаемое нововведение заключается в том, что в законе зафиксируют полномочия инвестиционных комитетов в части досудебного урегулирования споров, рассказал замглавы Минэка.
Сейчас в разных регионах есть «инвестиционные комитеты», «инвестиционные советы», «комиссии по улучшению инвестиционного климата» — в этой связи возникает путаница не только в понимании их полномочий, но и в названиях, подчеркнула Нонна Каграманян из «Деловой России». Поэтому, по ее словам, в этом тоже необходимо навести порядок.
Множество изменений направлено на закрепление в законе ряда определений, продолжил Мурат Керефов. Например, обсуждается идея установить единые понятия таких терминов, как «инвестиционный проект» и «капиталовложения». По словам замминистра, сейчас в разных документах они трактуются по-разному. Это вносит путаницу в правоприменительную практику.
Законодательное установление единых терминов поможет устранить разночтения, подтвердил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов.
Также планируется закрепить в законе понятие «спецорганизации по работе с инвесторами», сообщил Мурат Керефов.
Зачем нужны изменения в законодательство об инвестициях компаний
Сегодня нет единого нормативного акта, закрепляющего основные принципы инвестдеятельности, отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты Дмитрий Курочкин. Нынешнее законодательство представляет собой гигантский массив разноуровневых документов. Как считает эксперт, его реформирование необходимо по ряду причин:
— большое количество устаревших норм, пробелов и противоречий, увеличивающих административную нагрузку;— нет единообразия в регулировании инвестиционных отношений;— санкции против РФ, которые усложняют расчеты и вводят ограничения для бизнеса.
Сейчас компании больше всего нуждаются в стабильных и предсказуемых условиях ведения деятельности и сокращении административных барьеров, резюмировал Виталий Аристархов из FinExpertiza.
Вывод на рынок новых конкурентоспособных отечественных товаров и услуг, а также обеспечение технологического суверенитета невозможны без опережающего роста инвестиций, полагает Нонна Каграманян из «Деловой России». Поэтому, по ее словам, обновление закона назрело давно.
Сейчас уровень инвестиционной активности в регионах оценивается как средний, добавила она. По словам эксперта, наблюдается усиление вложений со стороны госсектора и окологосударственных институтов, но это не отражает уровень поддержки предпринимательской инициативы. Объем инвестиций в ключевых отраслях России должен вырасти на 70% к 2030-му, заявил 29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
В прошлом году только 23 региона вошли в группу субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью — две столицы и территории, где сосредоточены природные ресурсы и крупные промышленные предприятия, поделилась Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. На них приходится более 60% всех вложений в основной капитал. Эксперт резюмировала: нововведения Минэка могут повысить интерес бизнеса к другим субъектам.