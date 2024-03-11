Гарантийный эталон: обязательства глав регионов перед бизнесом закрепят в законе

Ответственность региональных властей перед бизнесом закрепят в законе, рассказал «Известиям» замглавы Минэка Мурат Керефов. Гарантии глав субъектов по неухудшению условий для компаний, которые запускают инвестпроекты, будут содержаться в специальной декларации. Сейчас этот документ носит рекомендательный характер и трактуется по-разному. В предпринимательских объединениях ожидают, что нововведения ускорят запуск проектов, снизят административную нагрузку и увеличат привлекательность регионов для вложений. Какие еще крупные изменения планируют внести в закон впервые за 25 лет — в материале «Известий».