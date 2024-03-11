FT сообщил о лучших результатах рынка IPO в Европе со времен пандемии

Европейский рынок первичных размещений акций (IPO) в январе — феврале показал самые сильные результаты со времен пандемии коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на данные London Stock Exchange Group (LSEG), которой принадлежит Лондонская фондовая биржа.
С января компании в ходе IPO в Европе привлекли $3,2 млрд, следует из данных LSEG. Это вдвое больше, чем за тот же период 2023 года, отмечает FT. Если такая динамика сохранится, то нынешний первый квартал станет для европейского рынка IPO лучшим с 2021 года, пишет газета. Не считая того года, европейские IPO в этом квартале привлекли больше средств, чем в любой другой сопоставимый период с 2015 года, указывает FT со ссылкой на LSEG.
Немецкая сеть магазинов косметики Douglas, которая принадлежит инвесткомпании CVC Capital Partners, намерена разместить акции на Франкфуртской фондовой бирже и привлечь €1,1 млрд при оценке в €6 млрд. Фармацевтическая компания Galderma, которая выпускает средства для ухода за кожей Cetaphil, планирует привлечь в ходе IPO в Швейцарии $2,3 млрд.
Европейский рынок находится на ранней стадии восстановления цикла IPO, и доверие к нему будет укрепляться с каждым новым листингом, считает соруководитель отдела рынков акционерного капитала Европы, Ближнего Востока и Африки в Citigroup Сунил Харгунани. При этом его коллега из Deutsche Bank Стефан Грюффа полагает, что настроения инвесторов по-прежнему осторожные. Глава отдела рынков акционерного капитала на Ближнем Востоке и в Африке Evercore Лайл Шварц отметил, что сейчас наблюдается низкая волатильность, рынки достаточно оживлены, инфляция кажется контролируемой, а инвесторы ждут снижения ставок Европейским центробанком в июне. По его мнению, компаниям было бы разумно воспользоваться возможностью выйти на биржу, прежде чем ситуация может стать более нестабильной.
О планах провести IPO заявили несколько фирм. Среди них — итальянский бренд люксовой спортивной обуви Golden Goose, испанская модная группа Puig, которой принадлежит косметический бренд Charlotte Tilbury. Кроме того, к планам по IPO вернулась CVC, утверждают источники FT, знакомые с обсуждениями: сама инвесткомпания отказалась от комментариев. Также источники газеты рассказали о намерении транспортного стартапа Flix провести IPO в Германии в июне при оценке €4 млрд.
Несколько основных европейских фондовых индексов в 2024 году достигли рекордных максимумов, в том числе немецкий Dax и французский CAC 40, отмечает FT. Индекс Stoxx Europe 600 в нынешнем году вырос на 5%, а с начала 2023 года — почти на 20%. В марте он впервые в истории превысил 500 пунктов.