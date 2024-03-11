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FT сообщил о лучших результатах рынка IPO в Европе со времен пандемии

Европейский рынок IPO в январе — феврале показал лучшие результаты со времен пандемии коронавируса, пишет FT. За первые месяцы 2024 года компании при выходе на биржи в Европе привлекли $3,2 млрд. Среди тех, кто заявил о планах провести IPO за последнее время, были немецкая сеть магазинов косметики Douglas и швейцарская фармкомпания Galderma.
Источник: AP 2023

Европейский рынок первичных размещений акций (IPO) в январе — феврале показал самые сильные результаты со времен пандемии коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на данные London Stock Exchange Group (LSEG), которой принадлежит Лондонская фондовая биржа.

С января компании в ходе IPO в Европе привлекли $3,2 млрд, следует из данных LSEG. Это вдвое больше, чем за тот же период 2023 года, отмечает FT. Если такая динамика сохранится, то нынешний первый квартал станет для европейского рынка IPO лучшим с 2021 года, пишет газета. Не считая того года, европейские IPO в этом квартале привлекли больше средств, чем в любой другой сопоставимый период с 2015 года, указывает FT со ссылкой на LSEG.

На прошлой неделе европейский рынок получил новый импульс после того, как свои планы по IPO обнародовали две компании.

Немецкая сеть магазинов косметики Douglas, которая принадлежит инвесткомпании CVC Capital Partners, намерена разместить акции на Франкфуртской фондовой бирже и привлечь €1,1 млрд при оценке в €6 млрд. Фармацевтическая компания Galderma, которая выпускает средства для ухода за кожей Cetaphil, планирует привлечь в ходе IPO в Швейцарии $2,3 млрд.

Европейский рынок находится на ранней стадии восстановления цикла IPO, и доверие к нему будет укрепляться с каждым новым листингом, считает соруководитель отдела рынков акционерного капитала Европы, Ближнего Востока и Африки в Citigroup Сунил Харгунани. При этом его коллега из Deutsche Bank Стефан Грюффа полагает, что настроения инвесторов по-прежнему осторожные. Глава отдела рынков акционерного капитала на Ближнем Востоке и в Африке Evercore Лайл Шварц отметил, что сейчас наблюдается низкая волатильность, рынки достаточно оживлены, инфляция кажется контролируемой, а инвесторы ждут снижения ставок Европейским центробанком в июне. По его мнению, компаниям было бы разумно воспользоваться возможностью выйти на биржу, прежде чем ситуация может стать более нестабильной.

О планах провести IPO заявили несколько фирм. Среди них — итальянский бренд люксовой спортивной обуви Golden Goose, испанская модная группа Puig, которой принадлежит косметический бренд Charlotte Tilbury. Кроме того, к планам по IPO вернулась CVC, утверждают источники FT, знакомые с обсуждениями: сама инвесткомпания отказалась от комментариев. Также источники газеты рассказали о намерении транспортного стартапа Flix провести IPO в Германии в июне при оценке €4 млрд.

Несколько основных европейских фондовых индексов в 2024 году достигли рекордных максимумов, в том числе немецкий Dax и французский CAC 40, отмечает FT. Индекс Stoxx Europe 600 в нынешнем году вырос на 5%, а с начала 2023 года — почти на 20%. В марте он впервые в истории превысил 500 пунктов.