FT сообщил о лучших результатах рынка IPO в Европе со времен пандемии

С января компании в ходе IPO в Европе привлекли $3,2 млрд, следует из данных LSEG. Это вдвое больше, чем за тот же период 2023 года, отмечает FT. Если такая динамика сохранится, то нынешний первый квартал станет для европейского рынка IPO лучшим с 2021 года, пишет газета. Не считая того года, европейские IPO в этом квартале привлекли больше средств, чем в любой другой сопоставимый период с 2015 года, указывает FT со ссылкой на LSEG.