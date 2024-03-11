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ФНС намерена подать иск о банкротстве польской PGNiG

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве решила обратиться в Арбитражный суд столицы с заявлением о банкротстве польской энергетической компании PGNiG. Соответствующее сообщение налоговый орган разместил на портале «Федресурс», обратил внимание «Интерфакс».
Источник: РИА "Новости"

«Инспекцией Федеральной налоговой службы № 36 по городу Москве принято решение об обращении в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о банкротстве АО “Польская нефтяная и газовая промышленность”», — говорится в карточке «Федресурса». В информации о должнике указаны идентификаторы, которые, по данным из открытых источников, относятся к PGNiG, то есть к иностранному юрлицу, отмечает «Интерфакс».

В апреле 2022 года власти Польши отказались платить за российский газ в рублях, после чего «Газпром» остановил поставки газа PGNiG. Затем правительство России ввело контрсанкции против компании Europol Gaz (совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG). В мае 2022 года «Газпром» объявил, что больше не будет использовать польский участок газопровода Ямал—Европа. В октябре 2023 года польские власти передали участок газопровода под управление нефтяного концерна Orlen. Утверждалось, что Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.

Подробнее о разбирательствах российских и польских компаний — в материале «Ъ» «''Газпром'' ищет защиты от Europol Gaz в РФ».