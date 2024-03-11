ФНС намерена подать иск о банкротстве польской PGNiG

В апреле 2022 года власти Польши отказались платить за российский газ в рублях, после чего «Газпром» остановил поставки газа PGNiG. Затем правительство России ввело контрсанкции против компании Europol Gaz (совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG). В мае 2022 года «Газпром» объявил, что больше не будет использовать польский участок газопровода Ямал—Европа. В октябре 2023 года польские власти передали участок газопровода под управление нефтяного концерна Orlen. Утверждалось, что Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.