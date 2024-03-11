FATF готова вывести Турцию из серого списка

Кумар напомнил, что по итогам проверки 2019 года FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим было принято решение дать Анкаре время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но выявила, что, несмотря на определенный прогресс, остались серьезные недостатки, которые угрожали целостности международной финансовой системы. Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.