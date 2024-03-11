Электроснабжение фабрики Tesla под Берлином могут восстановить в течение дня

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Подачу электричества на фабрике автопроизводителя Tesla рядом с Берлином могут восстановить в течение дня, что существенно опережает прогнозы. Об этом сообщила энергокомпания Edis.
«Благодаря быстрым работам по восстановлению и отменному сотрудничеству всех причастных, появился шанс на восстановление энергоснабжения завода и логистического центра в понедельник вечером», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщила газета Die Welt, 5 марта представители одной из леворадикальных группировок взяли на себя ответственность за поджог электроподстанции, в результате которого завод был обесточен. Ущерб Tesla составил более €130 млн.
Предполагалось, что завод будет закрыт до конца этой недели.