Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций России

Эксперты также зафиксировали прибыль в депозитарных расписках сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» (MDMG), которые подорожали на 33% с начала года против роста бенчмарка на 7%. Они полагают, что позитивные триггеры для бумаг уже прошли: компания представила сильные результаты, подтвердила планы осуществления процедуры редомициляции и возвращения к выплате дивидендов. Компания «Мать и дитя» планирует завершить редомициляцию в Россию во втором квартале.