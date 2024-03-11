Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций России

Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций на российском рынке. Они исключили из подборки перспективных бумаг акции золотодобытчика ЮГК («Южуралзолото»), которые с момента добавления в список лучших бумаг подорожали на 15,5% против роста индекса Мосбиржи полной доходности на 2,6%.
Эксперты также зафиксировали прибыль в депозитарных расписках сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» (MDMG), которые подорожали на 33% с начала года против роста бенчмарка на 7%. Они полагают, что позитивные триггеры для бумаг уже прошли: компания представила сильные результаты, подтвердила планы осуществления процедуры редомициляции и возвращения к выплате дивидендов. Компания «Мать и дитя» планирует завершить редомициляцию в Россию во втором квартале.
Аналитики добавили в топ-10 депозитарные расписки продуктового ретейлера X5 Group (FIVE) — компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста, при этом сохраняя привлекательную оценку. В начале марта кабмин утвердил перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), среди которых была компания X5 Group. Включение компании в перечень ЭЗО позволяет, в частности, до конца 2024 года через суд приостановить корпоративные права иностранной холдинговой компании, в том числе возможность голосовать на собраниях, распоряжаться акциями, получать дивиденды. Эксперты полагают, что новости о включении компании в список экономически значимых организаций могут способствовать дальнейшему росту бумаг X5 Group.
Эксперты также включили в список лучших бумаг акции АЛРОСА (ALRS), которые торгуются с существенным дисконтом. Они полагают, что доходность свободного денежного потока (FCF) может составить 10%, а в случае восстановления цен на алмазы превысить 20% и частично или полностью транслироваться в дивиденды.
В результате теперь подборка лучших акций России по версии аналитиков канала «Мои Инвестиции» выглядит так:
X5 Group (FIVE);
АЛРОСА (ALRS);
Мосбиржа (MOEX);
ЛУКОЙЛ (LKOH);
«Мечел» (MTLRP);
Whoosh (WUSH);
«Яндекс» (YNDX);
Ozon (OZON);
Сбербанк (SBER);
«Транснефть» (TRNFP).
Ранее канал «Мои Инвестиции» принадлежал брокеру «ВТБ Мои Инвестиции», но летом 2022 года был передан команде аналитиков, которые его создали. Сейчас канал «Мои Инвестиции» — независимая площадка.