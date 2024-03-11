ЕК изучает влияние импорта российских удобрений на рынок ЕС

«Мы смотрим внимательно на факты, мониторим поток этих продуктов, то, как они влияют на наш рынок, на наших фермеров. Мы продолжим наблюдать, если факты скажут, что нужны дальнейшие шаги, то мы рассмотрим их», — сказал Гилл.