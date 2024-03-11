Число подконтрольных иностранцам банков в России за 2023 год сократилась на 12%

За первое полугодие 2023 года их число уменьшилось на пять компаний, за второе — еще на три, за весь 2022 год сокращение составило лишь три штуки. Количество банков, где присутствует любая доля иностранных инвестиций, в том числе подконтрольных нерезидентам, за прошлый год уменьшилось на 11%, до 96 участников, следует из расчетов «Коммерсанта», основанных на данных регулятора.