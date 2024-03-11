Число подконтрольных иностранцам банков в России за 2023 год сократилась на 12%

Число российских банков, подконтрольных иностранным собственникам, за прошлый год сократилось на 12% или на 8 штук, до 57 кредитных организаций, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных ЦБ. Речь идет об участниках рынка, чьим конечным бенефициаром выступают нерезиденты, либо 50% голосов которых находится под иностранным контролем.
За первое полугодие 2023 года их число уменьшилось на пять компаний, за второе — еще на три, за весь 2022 год сокращение составило лишь три штуки. Количество банков, где присутствует любая доля иностранных инвестиций, в том числе подконтрольных нерезидентам, за прошлый год уменьшилось на 11%, до 96 участников, следует из расчетов «Коммерсанта», основанных на данных регулятора.
Для продажи иностранного банка необходимо согласование ЦБ и подкомиссии Минфина, к тому же продажа 45 кредитных организаций с октября 2022 года требует разрешения президента России. За 2023 год он одобрил сделки с акциями и долями семи банков, в число которых вошло объединение Озон-банка и Еком-банка, а также смена владельца «Деньги Мэйл Ру», Икано-банк, «Мерседес-Бенц банк Рус», «Джей энд Ти банк» и «Интеза». За 2024 год глава РФ одобрил сделки с акциями Яндекс-банка и «Эйч-Эс-Би-Си банка».
Выход иностранцев из российских активов требует перечисления не менее 15% стоимости такого актива в федеральный бюджет и скидки не меньше половины рыночной оценки.
Иностранные группы, сохранившие бизнес в России, остаются под внешним давлением. На прошлой неделе США пригрозили санкциями австрийской группе Raiffeisen Bank International (RBI) из-за ее бизнеса в России. Министерство финансов Соединенных Штатов предупредило RBI, что та рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если будет продолжать вести бизнес в России и тем самым «помогать финансировать вооруженные силы» этой страны.