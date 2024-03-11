Брокер «Атон» может создать себе страховщика

Инвестиционная группа (ИГ) «Атон» в начале марта зарегистрировала шесть доменных имен, из которых четыре связаны с сегментом страхования жизни (atonlife.ru, aton-life.ru, atonlifeinsurance.ru, aton-lifeinsurance.ru) и два — с сегментом нон-лайф (aton-insurance.ru и atoninsurance.ru), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
Однако, в реестре ЦБ, по данным на 11 марта, новых лицензированных страховых компаний (СК) не появилось. ИГ рассматривает возможность расширения продуктовой линейки: в «Атоне» видят большой запрос со стороны инвесторов на услуги долевого страхования жизни (ДСЖ), заявил представитель брокера.
В декабре прошлого года был принят закон о ДСЖ, который является аналогом известного в международной практике unit-linked. Этот полис сочетает в себе два элемента: страхование жизни и инвестиции в паи закрытых (ЗПИФ) и открытых ПИФ (ОПИФ). Фонд будет находиться под управлением либо УК, либо страховщика, который получит необходимую для этого лицензию.
В «Атоне» не уточнили будут ли они создавать страховщика с нуля или же выкупят существующий бизнес. По словам представителя «Совкомбанк страхования», купить существующего игрока и развивать его гораздо проще, чем выстраивать эти процессы самостоятельно: минимальные инвестиции в создание страховщика составляют от нескольких сотен миллионов рублей.
Притом, затраты на получение лицензии гораздо ниже, чем инвестиции необходимые для исполнения требований ЦБ к уставному капиталу, IT-инфраструктуре и персоналу. У «Атона» уже был страховщик «Россия», которую группа приобрела в нулевые. Однако, в ноябре 2013 года ЦБ отозвал у нее лицензию, а в 2014 году суд признал «Россию» банкротом.
В ноябре 2023 года «Атон» начал реструктуризацию бизнеса, в результате которой появится «Атон холдинг». В него войдут брокерский и инвестиционно-банковский бизнес, а также управляющая компания «Атон-менеджмент». Реструктуризация проходит под контролем Банка России и «не отразится на управленческой модели, бенефициарах, стратегии развития компании и ее отношениях с клиентами и контрагентами», говорил представитель ИГ.