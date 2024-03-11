Брокер «Атон» может создать себе страховщика

В декабре прошлого года был принят закон о ДСЖ, который является аналогом известного в международной практике unit-linked. Этот полис сочетает в себе два элемента: страхование жизни и инвестиции в паи закрытых (ЗПИФ) и открытых ПИФ (ОПИФ). Фонд будет находиться под управлением либо УК, либо страховщика, который получит необходимую для этого лицензию.