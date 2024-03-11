Bloomberg узнал о планах Reddit продать в ходе IPO 22 млн акций на $748 млн

Онлайн-платформа Reddit и ее инвесторы планируют продать 22 млн акций и привлечь до $748 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Компания рассчитывает на оценку до $6,5 млрд, сообщало ранее агентство. IPO Reddit может стать одним из крупнейших в 2024 году.
Компания планирует продать при IPO 22 млн акций по цене от $31 до $34 за каждую, рассказали собеседники агентства.
На эти акции не будет распространяться период блокировки — их владельцы смогут продать бумаги в день открытия торгов, следует из заявок Reddit в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Агентство направило Reddit запрос о комментариях.
По данным Bloomberg, Reddit впервые подала заявку на IPO в 2021 году, когда рынок первичных размещений достиг рекордного максимума в $339 млрд. В 2021 году Reddit привлек средства и был оценен в ходе раунда финансирования в $10 млрд, в 2022 году Bloomberg сообщил, что в результате IPO стоимость онлайн-форума может составить до $15 млрд. В 2023 году рынок IPO в США резко сократился до $26 млрд, по данным, собранным Bloomberg.
В конце января 2024-го собеседники Bloomberg сообщали, что медиакомпания по итогам встреч с потенциальными инвесторами полагает, что ее оценка при IPO может составить не менее $5 млрд. На частных торгах на онлайн-платформе для сделок с акциями на вторичном рынке Rainmaker Securities покупатели бумаг Reddit оценивали ее в диапазоне $4,5−4,8 млрд, писало агентство. По данным Forge Global Holdings, производная цена, основанная на вторичных сделках, показала оценку примерно в $4,8 млрд.
Самым крупным из IPO в 2024 году пока считается предложение Amer Sports Inc. на сумму $1,57 млрд, сделанное в январе. Astera Labs Inc., специализирующийся на искусственном интеллекте производитель программного обеспечения, которого поддерживает Intel, 9 марта заявил, будет добиваться до $534 млн на своем IPO, которое, вероятно, продолжится у Reddit. За листингом Reddit будут внимательно следить такие кандидаты на IPO, как стартап по защите данных, поддерживаемый Microsoft, Rubrik Inc. и компания по платежам в сфере здравоохранения Waystar Technologies Inc.
Компания сообщила о чистом убытке в размере $91 млн при выручке в $804 млн в 2023 году по сравнению с чистым убытком в размере около $159 млн при выручке в $667 млн в 2022 году. Крупнейшим акционером Reddit является Advance Magazine Publishers Inc., часть издательской империи семьи Ньюхаус, владеющей Conde Nast. Она купила Reddit в 2006 году. IPO компании проводят Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America.
Компания планирует, что ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом RDDT, следует из заявок в SEC. Reddit в 2005 году создали Стив Хаффман и Алексис Оганян. Форум в 2021 году стал популярным среди розничных трейдеров, которые координировали покупку акций компаний. Основной «веткой» для обсуждения покупки акций на Reddit стал WallStreetBets.