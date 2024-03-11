Bloomberg узнал о планах Reddit продать в ходе IPO 22 млн акций на $748 млн

По данным Bloomberg, Reddit впервые подала заявку на IPO в 2021 году, когда рынок первичных размещений достиг рекордного максимума в $339 млрд. В 2021 году Reddit привлек средства и был оценен в ходе раунда финансирования в $10 млрд, в 2022 году Bloomberg сообщил, что в результате IPO стоимость онлайн-форума может составить до $15 млрд. В 2023 году рынок IPO в США резко сократился до $26 млрд, по данным, собранным Bloomberg.