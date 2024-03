Bloomberg узнал о планах Reddit продать в ходе IPO 22 млн акций на $748 млн

Самым крупным из IPO в 2024 году пока считается предложение Amer Sports Inc. на сумму $1,57 млрд, сделанное в январе. Astera Labs Inc., специализирующийся на искусственном интеллекте производитель программного обеспечения, которого поддерживает Intel, 9 марта заявил, будет добиваться до $534 млн на своем IPO, которое, вероятно, продолжится у Reddit. За листингом Reddit будут внимательно следить такие кандидаты на IPO, как стартап по защите данных, поддерживаемый Microsoft, Rubrik Inc. и компания по платежам в сфере здравоохранения Waystar Technologies Inc.