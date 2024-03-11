Аналитики прогнозируют масштабный ввод новых офисов в Москве

По данным IBC, по итогам 2023 года в эксплуатацию было введено 277 тысяч квадратных метров офисов, то есть на 20% ниже показателя 2022 года. Причиной такого сокращения объемов строительства, по оценке консультантов, стало снижение активности девелоперов еще в 2020 году. Однако в 2024 году прогнозируемый объем ввода составит 728 тысяч квадратных метров, что превысит значение прошлого года более чем в два с половиной раза. Крупнейшими проектами текущего года станут башни Moscow Towers офисной площадью 263 тысячи квадратных метров и штаб-квартира «Яндекса» на 121 тысячу квадратных метров.