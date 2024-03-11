Аналитики прогнозируют масштабный ввод новых офисов в Москве

«Исходя из объема уже реализуемых, а также анонсированных девелоперами проектов, и с учетом сроков на их реализацию, в ближайшие четыре года — в период с начала 2024 до конца 2027 года в столице будет введено 2,7 миллиона квадратных метров офисов. При этом для 1,7 миллиона квадратных метров, или 62% из них, основной стратегией реализации станет продажа», — говорится в сообщении компании.
По данным IBC, по итогам 2023 года в эксплуатацию было введено 277 тысяч квадратных метров офисов, то есть на 20% ниже показателя 2022 года. Причиной такого сокращения объемов строительства, по оценке консультантов, стало снижение активности девелоперов еще в 2020 году. Однако в 2024 году прогнозируемый объем ввода составит 728 тысяч квадратных метров, что превысит значение прошлого года более чем в два с половиной раза. Крупнейшими проектами текущего года станут башни Moscow Towers офисной площадью 263 тысячи квадратных метров и штаб-квартира «Яндекса» на 121 тысячу квадратных метров.
«В 2025 году к вводу в эксплуатацию ожидается 801 тысяча квадратных метров. Такой показатель во многом сформирован масштабными проектами build-to-suit (под конкретного пользователя), крупнейшим из которых является штаб-квартира Роскосмоса на 200 тысяч квадратных метров офисов. Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию крупных проектов iCity и Slava 4 офисной площадью 136 и 102 тысячи квадратных метров соответственно», — отмечается в сообщении.
В 2026 году аналитики прогнозируют ввод примерно 447 тысяч квадратных метров офисных площадей. Крупнейший заявленный проект — штаб-квартира «Сбера» в Рублево-Архангельском. В 2027 году ожидается ввод в эксплуатацию 752 тысяч квадратных метров офисов.
Стратегии реализации объектов нового строительства на период 2024—2027 годов, по данным IBC, распределяются в следующем соотношении: 10% — классическая аренда, 28% — проекты build-to-suit, 62% — продажа.