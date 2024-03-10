В погоне за эталоном: российская нефть сравнялась по ценам с Brent

Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, еще не так давно превышая $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные инвестиционного банка Goldman Sachs. При этом скидка на покупку самой популярной российской марки Urals по-прежнему остается высокой — около $17. С оговоркой, что речь идет о российских портах. В то же время в портах Индии Urals стоит на $3 меньше, что более или менее соответствует разнице между Brent и Urals до начала СВО. Как российской нефти удалось отыграть разницу до минимума и почему в Индии дисконт сократился до нормальных уровней, тогда как в России он по-прежнему является высоким — в материале «Известий».