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«Србиягаз» ожидает поставки более 3 млрд куб. м из РФ в Сербию в 2024 году

Глава сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил «РИА Новости», что в 2023 году Россия поставила в Сербию 2,68 млрд куб. м газа. В 2024 году объем поставок российского газа в Сербию превысит 3 млрд куб. м, утверждает Баятович.
Источник: Reuters

По словам главы госкомпании, объем транзитных поставок российского газа из Сербии в Венгрию при благоприятных показателях может достигнуть 10,5 млрд куб. м. Он отметил, что это также отвечает интересам Австрии, Словакии и Чехии.

В декабре прошлого года глава «Србиягаза» заявил, что компания договорилась с «Газпромом» об увеличении поставок газа с шести млн кубометров в сутки до 11 млн кубометров. Он сообщил, что эти условия закреплены в договоре о поставках до июня 2025 года. Российский газ в Сербию поступает через продолжение газопровода «Турецкий поток», который проходит через территорию Болгарии.

Эрдни Кагалтынов