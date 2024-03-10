«Србиягаз» ожидает поставки более 3 млрд куб. м из РФ в Сербию в 2024 году

В декабре прошлого года глава «Србиягаза» заявил, что компания договорилась с «Газпромом» об увеличении поставок газа с шести млн кубометров в сутки до 11 млн кубометров. Он сообщил, что эти условия закреплены в договоре о поставках до июня 2025 года. Российский газ в Сербию поступает через продолжение газопровода «Турецкий поток», который проходит через территорию Болгарии.