Россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных с карт

«Снижение [темпов роста] переводов с карты на карту является логичным результатом развития СБП, которая сделала денежные переводы более удобными. Этот процесс максимально автоматизирован со стороны банков, поэтому при прочих равных клиент выберет перевод по номеру телефона, чем перевод с карты на карту. Более того, это воспринимается как более безопасный способ, потому что клиент не делится данными карты с другим лицом», — соглашается ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Она добавляет, что из-за СБП переводы с карты на карту становятся менее актуальными, и эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться. Так, по данным ЦБ, в 2023 году клиенты российских банков перевели через СБП около 27,7 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее. Однако этот показатель все равно еще почти в три раза меньше, чем показатель денежных переводов по картам.