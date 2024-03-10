Оператор национальной лотереи Британии погасил займы ВТБ и «Сбера» до начала СВО

Allwyn (до 2022 года называлась Sazka Group) получила кредиты в 2020 году от «дочки» Сбербанка в Чехии и «дочки» ВТБ в Германии. В общей сложности компании выдали €640 млн. В тот момент Allwyn участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. Заявка была одобрена 15 марта 2022 года. Как пишет газета, за 10 лет доходы могут составить £6,5 млрд.