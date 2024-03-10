Оператор национальной лотереи Британии погасил займы ВТБ и «Сбера» до начала СВО

Allwyn (до 2022 года называлась Sazka Group) получила кредиты в 2020 году от «дочки» Сбербанка в Чехии и «дочки» ВТБ в Германии. В общей сложности компании выдали €640 млн. В тот момент Allwyn участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. Заявка была одобрена 15 марта 2022 года. Как пишет газета, за 10 лет доходы могут составить £6,5 млрд.
ВТБ и Сбербанк были внесены в британские санкционные списки после ввода войск РФ на Украину в 2022 году. Allwyn погасил кредиты
По данным The Guardian, нет оснований полагать, что Allwyn нарушила антироссийские санкции. Однако некоторые депутаты Палаты общин оказались недовольны тем, что их не уведомили о связях Allwyn с Россией. Так, депутат от оппозиционной Лейбористской партии Клайв Эффорд назвал неприемлемым, что Комиссия не проинформировала о том, что оператор лотереи брал кредиты у банков, связанных с российским государством.
Леонид Уварчев