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Оператор национальной лотереи Британии погасил займы ВТБ и «Сбера» до начала СВО

Оператор британской национальной лотереи Allwyn после ввода Россией войск на Украину погасил кредиты европейских дочерних структур ВТБ и Сбербанка, передает The Guardian данные отчетности фирмы. Транснациональная компания принадлежит чешскому бизнесмену Карелу Комареку.
Источник: Агентство «Москва»

Allwyn (до 2022 года называлась Sazka Group) получила кредиты в 2020 году от «дочки» Сбербанка в Чехии и «дочки» ВТБ в Германии. В общей сложности компании выдали €640 млн. В тот момент Allwyn участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. Заявка была одобрена 15 марта 2022 года. Как пишет газета, за 10 лет доходы могут составить £6,5 млрд.

ВТБ и Сбербанк были внесены в британские санкционные списки после ввода войск РФ на Украину в 2022 году. Allwyn погасил кредиты 22—25 марта того же года. Утверждается, что владелец компании инвестиционная группа KKCG уведомила Комиссию по азартным играм о займах через четыре дня после объявления о санкциях.

По данным The Guardian, нет оснований полагать, что Allwyn нарушила антироссийские санкции. Однако некоторые депутаты Палаты общин оказались недовольны тем, что их не уведомили о связях Allwyn с Россией. Так, депутат от оппозиционной Лейбористской партии Клайв Эффорд назвал неприемлемым, что Комиссия не проинформировала о том, что оператор лотереи брал кредиты у банков, связанных с российским государством.

Леонид Уварчев