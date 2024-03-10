Избирательный штаб Байдена получил $10 млн в течение суток после его речи в Конгрессе

В нем отмечается, что речь идет о крупнейшем с начала кампании главы государства сборе средств за 24-часовой период. «Мы выражаем соболезнования другому парню и его неудачной кампании, — отметила руководитель предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес, говоря о бывшем президенте Дональде Трампе. — Оказывается, нападки на права женщин, снижение налогов для богатых и атака на американскую демократию — это не совсем выигрышный посыл».
Штаб Байдена начал 2024 год со $117 млн после получения пожертвований на $97 млн в четвертом квартале 2023 года. За весь январь штаб главы государства и связанные с ним партийные структуры собрали $42 млн. На этой неделе штаб объявил о расходах на рекламу в размере $30 млн за шесть недель. С апреля 2023 года, когда президент объявил о намерении переизбираться, его штаб в течение шести недель никогда не тратил такую сумму на рекламу. За последний год штаб Трампа потратил миллионы долларов из-за судебных тяжб, что привело к значительному дефициту средств. По последним данным, на конец января у штаба экс-президента было $30 млн.
Сейчас нет практически никаких сомнений в том, что Республиканская партия официально выдвинет в качестве своего кандидата в президенты 77-летнего Трампа. Вопрос официального выдвижения кандидатуры Байдена Демократической партией тоже фактически решен. По сути, к появлению какой-то другой фигуры в качестве кандидата демократов может привести только добровольный отказ Байдена, которому 81 год, от продолжения борьбы за переизбрание. Однако он категорически отвергает призывы ряда однопартийцев отказаться в силу возраста от участия в предвыборной гонке и дать шанс выйти на авансцену новому поколению политических деятелей. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.