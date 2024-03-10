Избирательный штаб Байдена получил $10 млн в течение суток после его речи в Конгрессе

Штаб Байдена начал 2024 год со $117 млн после получения пожертвований на $97 млн в четвертом квартале 2023 года. За весь январь штаб главы государства и связанные с ним партийные структуры собрали $42 млн. На этой неделе штаб объявил о расходах на рекламу в размере $30 млн за шесть недель. С апреля 2023 года, когда президент объявил о намерении переизбираться, его штаб в течение шести недель никогда не тратил такую сумму на рекламу. За последний год штаб Трампа потратил миллионы долларов из-за судебных тяжб, что привело к значительному дефициту средств. По последним данным, на конец января у штаба экс-президента было $30 млн.