Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование показало, что россияне в феврале чаще продавали наличную валюту, чем покупали

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россияне в феврале чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали. Однако при безналичном обмене в лидерах по количеству операций оказалась покупка иностранной валюты, показало исследование банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).
Источник: Reuters

Согласно статистике банка, наличные доллары в феврале чаще продавали, чем покупали. Так, общее число таких продаж в офлайне оказалось на 79% больше, чем покупок. Евро в офлайне также чаще продавали, чем покупали. В минувшем феврале продаж было на 87% больше, чем покупок.

При этом безналичные доллары в феврале, напротив, чаще покупали, чем продавали. Количество таких онлайн-покупок оказалось на 38% больше, чем продаж. Безналичные евро в феврале также чаще покупали, чем продавали. Общее число онлайн-покупок было на 50% больше, чем продаж.

По данным «Русского стандарта», средний чек одной валютообменной операции с долларами в феврале составил $1317, а с европейской валютой — €542.

При этом статистика банка в очередной раз показала, что, выбирая в валютообмене между долларом и евро, россияне отдают предпочтение первому. Так, в феврале общее количество операций с американской валютой оказалось в три раза больше, чем с европейской.

В рамках исследования экспертами банка были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в «Русском стандарте» в феврале 2024 года.