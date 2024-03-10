Исследование показало, что россияне в феврале чаще продавали наличную валюту, чем покупали

Согласно статистике банка, наличные доллары в феврале чаще продавали, чем покупали. Так, общее число таких продаж в офлайне оказалось на 79% больше, чем покупок. Евро в офлайне также чаще продавали, чем покупали. В минувшем феврале продаж было на 87% больше, чем покупок.