Исследование показало, что россияне в феврале чаще продавали наличную валюту, чем покупали

Согласно статистике банка, наличные доллары в феврале чаще продавали, чем покупали. Так, общее число таких продаж в офлайне оказалось на 79% больше, чем покупок. Евро в офлайне также чаще продавали, чем покупали. В минувшем феврале продаж было на 87% больше, чем покупок.
При этом безналичные доллары в феврале, напротив, чаще покупали, чем продавали. Количество таких онлайн-покупок оказалось на 38% больше, чем продаж. Безналичные евро в феврале также чаще покупали, чем продавали. Общее число онлайн-покупок было на 50% больше, чем продаж.
По данным «Русского стандарта», средний чек одной валютообменной операции с долларами в феврале составил $1317, а с европейской валютой — €542.
При этом статистика банка в очередной раз показала, что, выбирая в валютообмене между долларом и евро, россияне отдают предпочтение первому. Так, в феврале общее количество операций с американской валютой оказалось в три раза больше, чем с европейской.
В рамках исследования экспертами банка были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в «Русском стандарте» в феврале 2024 года.