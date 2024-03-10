Инвестор из Азербайджана намерен вложить 5,6 млрд рублей в создание теплиц на Ставрополье

«Объем инвестиций по строительству агрокомплекса “Восточный” в Левокумском округе превышает 5 млрд 660 млн рублей. Проект находится в стадии реализации, в том числе инвестором уже приобретено необходимое оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2024 года», — сказал он.