Инвестор из Азербайджана намерен вложить 5,6 млрд рублей в создание теплиц на Ставрополье

«Объем инвестиций по строительству агрокомплекса “Восточный” в Левокумском округе превышает 5 млрд 660 млн рублей. Проект находится в стадии реализации, в том числе инвестором уже приобретено необходимое оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2024 года», — сказал он.
По данным министерства, площадь тепличного комплекса составит около 22 га. «Тепличный комплекс войдет в число крупнейших в регионе. В комплексе планируется выращивать помидоры и огурцы», — пояснил Полюбин.
Ранее в правительстве Ставрополья журналистам сообщали, что в регионе работают 12 тепличных комплексов общей площадью порядка 336 га. По итогам 2023 года производство овощей в этих комплексах составило около 112,7 тыс. тонн — томатов, огурцов, салатов и баклажанов.