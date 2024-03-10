Индия подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли

По словам индийских чиновников, торговый договор с ЕАСТ также снизит торговый дефицит Индии с этим блоком. Экспорт Индии в страны ЕАСТ в 2023 году составил $1,87 млрд. Преобладали такие товары, как химикаты, фармацевтические препараты, одежда и жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни. В 2023 году из стран ЕАСТ было импортировано в Индию товаров на $20,45 млрд.