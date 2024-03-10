Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вина на мировом рынке

Подобная ситуация наблюдается не во всех странах. Например, в России виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, до 4,44 млн дал виноградных вин. Также за этот период в России стали производить больше водки. Показатель вырос не столь значительно — +5,5% к аналогичному периоду 2023 года, до 10,36 млн дал.