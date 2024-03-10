Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с кражей денег при помощи экрана смартфона

«Они (сотрудники банков. ― Ред.) никогда не просят назвать пин-код карты или коды из СМС-сообщений, перевести деньги на другие счета и тем более включить демонстрацию экрана. Все эти действия ― типичные признаки мошенничества», ― резюмировал эксперт.