Эксперт рассказал о новой схеме мошенников с кражей денег при помощи экрана смартфона

По словам эксперта, злоумышленники работают в парах: звонят жертве в мессенджерах под видом крупных банков, после чего просят включить демонстрацию экрана, чтобы «улучшить работу системы».
Такой не слишком технически сложный способ позволяет киберпреступникам получить достаточно информации, которая пригодится для взлома личного кабинета клиента банка.
«Речь идет о психологических уловках, методах социальной инженерии, манипулировании страхом потерять средства. Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», ― сказал Магомедов в беседе с агентством «Прайм».
Завкафедрой московского вуза также напомнил, что сотрудники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры и уж точно не пользуются функцией видеозвонков.
«Они (сотрудники банков. ― Ред.) никогда не просят назвать пин-код карты или коды из СМС-сообщений, перевести деньги на другие счета и тем более включить демонстрацию экрана. Все эти действия ― типичные признаки мошенничества», ― резюмировал эксперт.
Ранее, 6 марта, ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров рассказал, что мошенники стали подделывать «кружочки» — видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги. Это еще один способ заполучить доверие жертвы.