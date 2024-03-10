Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 году упала на четверть

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco в 2023 году составил 12,8 млн барр. в сутки нефтяного эквивалента (на 7,7% меньше по сравнению с 2022-м). Добыча жидких углеродов в прошлом году также немного снизилась — до 10,7 млн барр. в сутки (на 9% к предыдущему году).