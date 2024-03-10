Центробанк РФ назвал главный инструмент мошенников

По данным ЦБ, кибермошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей за 2023 год. Это рекордный показатель за время наблюдений. Уваров отметил, что мошенники чаще всего звонят своей жертве. Они стали активнее использовать персональные данные о человеке для того, чтобы войти в доверие.