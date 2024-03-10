Bloomberg рассказал, кто планирует заработать на восстановлении Украины

«У нас здесь более 4 тыс. единиц техники, и мы преданы Украине и никогда не думали о том, чтобы отказаться от нее», — сказал главный координатор Onur на Украине Эмре Караахметоглу. По его словам, самой острой проблемой является поиск рабочей силы, ее недостаточно из-за призыва в армию.