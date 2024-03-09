В КНР впервые за полгода зафиксировали инфляцию

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в КНР (CPI) в феврале вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Китае вновь наметился инфляционный тренд — впервые с августа прошлого года, следует из опубликованных в субботу данных Государственного статистического управления.
Последний раз цены росли от года к году в августе 2023-го, тогда CPI вырос на 0,1%. В сентябре показатель CPI остался без изменения в годовом исчислении. В октябре индекс снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в ноябре — на 0,5%, в декабре — на 0,3%, а в январе — на 0,8%. В феврале цены выросли по сравнению с январем на 1%.
В прошлом месяце цены на продовольствие снизились на 0,9% в годовом исчислении, непродовольственные товары подорожали на 1,1%, цены на потребительские товары снизились на 0,1%, стоимость услуг увеличилась на 1,9%.
Правительство КНР ожидает, что за 2024 год цены вырастут на 3%.