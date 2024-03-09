В КНР впервые за полгода зафиксировали инфляцию

Последний раз цены росли от года к году в августе 2023-го, тогда CPI вырос на 0,1%. В сентябре показатель CPI остался без изменения в годовом исчислении. В октябре индекс снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в ноябре — на 0,5%, в декабре — на 0,3%, а в январе — на 0,8%. В феврале цены выросли по сравнению с январем на 1%.