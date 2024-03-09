В Гонконге запустят первый в мире проект по оптовому обращению цифровой валюты ЦБ

ГОНКОНГ, 7 марта. /ТАСС/. Администрация Гонконга запустит первый в мире крупномасштабный проект по внедрению цифровой валюты центрального банка (CBDC) в повсеместное денежное обращение в городе. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
«CBDC предлагает возможность выполнения атомарных операций, что позволяет участникам сделки мгновенно производить денежный расчет с большей эффективностью, а также лучше управлять ликвидностью», — передает издание слова директора по стратегическому планированию и корпоративному развитию банка Hang Seng Нэнси Чэн. Пилотный проект включит в себя тестирование депозитных счетов в коммерческих банках, финансовые продукты с использованием распределенного реестра и денежные средства ЦБ для проведения расчетных операций.
Программа реализуется Управлением денежного обращения Гонконга (HKMA). По ее результатам запланировано создание совместной платформы, позволяющей агрегировать работу аналогичных систем других ЦБ по всему миру. «С помощью этого проекта мы совместно с HKMA, коллегами [в банковской отрасли] и другими заинтересованными лицами заложим основу для превращения Гонконга в международный центр токенизированных депозитов и активов следующего поколения», — цитирует SCMP генерального директора банка HSBC Hong Kong Луанна Лима.
В апреле 2020 года был запущен пилотный проект по использованию CBDC в Китае. Первоначально цифровой юань (e-CNY) был предназначен для розничных приложений. В эксперимент были включены четыре города,
Что такое цифровая валюта.
Цифровая валюта центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC или ЦВЦБ) — это цифровой аналог национальных фиатных валют, которые выпускаются, регулируются и гарантируются центробанками (ЦБ). CBDC следует отличать от криптовалют, большинство из которых, включая самую известную — биткойн, являются децентрализованными и работают без регулирующего органа. Стоимость криптовалют зависит от множества факторов,