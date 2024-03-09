В Гонконге запустят первый в мире проект по оптовому обращению цифровой валюты ЦБ

В апреле 2020 года был запущен пилотный проект по использованию CBDC в Китае. Первоначально цифровой юань (e-CNY) был предназначен для розничных приложений. В эксперимент были включены четыре города, в т. ч. Шэньчжэнь с населением 17,5 млн, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая. Их жители получили возможность обменять юани на их цифровую версию через банковские приложения и выиграть некоторую сумму в e-CNY в лотереях. Постепенно правительство включило в эксперимент еще около 20 городов и расширило сферу использования e-CNY на межбанковские операции и международные расчеты. В 2021 году зарплату в цифровых юанях стали получать сотрудники крупных компаний. По данным Народного банка Китая, объем цифровых юаней в обращении на конец 2022 году составил 13,61 млрд (около $2 млрд).