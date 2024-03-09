Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 16% годовых

В феврале ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем высоком уровне — 16%. В резюме обсуждения ключевой ставки участники заседания совета директоров отметили, что сберегательные настроения населения усиливаются.
Также в Банке России отметили, что в перспективе есть потенциал для усиления сберегательного мотива: при снижающихся инфляционных ожиданиях даже неизменный уровень ставок будет становиться все более привлекательным.
По данным опроса сервиса «Авито Работа», в 2023 году 83% работающих россиян откладывают часть зарплаты. Большая часть откладывающих деньги респондентов выбрала один из наиболее стабильных, безопасных и доступных способов инвестиций — накопительные счета и вклады, прокомментировал управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артем Кумпель.
Помимо стандартного способа получения пассивного дохода в виде накопительных счетов и вкладов, работающие россияне покупают акции и облигации (11%), недвижимость (8%), иностранную валюту (7%), драгоценные металлы (5%) и криптовалюту (4%), отмечено в опросе.
В опросе сервиса «Авито Работа» принимали участие 10 тыс. работающих россиян, на вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.
Средние ставки по вкладам
Банк России отметил снижение средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банках в третьей декаде февраля на 0,07 п.п. — до 14,79% годовых. По депозитам на срок до трех месяцев доходность составляет 11,85% (без изменений ко второй декаде февраля).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие», Россельхозбанке, Московском кредитном банке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.
Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 4 марта 2024 года средняя ставка по вкладам от ₽100 тыс. на срок в три месяца составляет 14,71% годовых (+0,11 п.п. к показателю на 26 февраля).
Средняя доходность депозитов на 6 марта в топ-10 банков, по данным «Финуслуг», сроком на три месяца — 14,65% годовых.
На 7 марта средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,30% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Текущая повышенная доходность краткосрочных депозитов объясняется кривой трансфертного ценообразования банков, похожей на кривую ОФЗ, поясняет начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. «Сейчас она имеет инвертированный вид (обычно доходность возрастает вместе со сроком погашения бумаг, в текущий же момент — наоборот), так как участники рынка ожидают постепенное снижение ключевой ставки в среднесрочном периоде», — уточняет эксперт.
Средние ставки по накопительным счетам
По данным онлайн-платформы «Финуслуги», средняя ставка по накопительным счетам на сумму ₽100 тыс. в топ-10 банков на 4 марта 2024 года составляет 7,08% годовых.
При расчете учитываются номинальные ставки массового сегмента для действующих клиентов, исключая различные льготные категории клиентов и нестандартные депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия.
Для расчета средней ставки по накопительным счетам с плавающей ставкой учитывается базовая ставка для действующих клиентов (без надбавок для льготных категорий клиентов и промо-акций).
Ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по срочным депозитам, говорит главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. «Но банки могут предлагать повышенные ставки в рамках первых месяцев после их открытия для новых клиентов», — поясняет он.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что ставка также может зависеть от нескольких условий, например, подключенного пакета услуг, оборота по картам. «Для пенсионеров и зарплатных клиентов может действовать дополнительная надбавка», — пояснили в кредитной организации.
Что выгоднее накопительный счет или срочный вклад
Рублевые ставки по вкладам сейчас находятся на локальных максимумах, но при этом рынок уже «держит в уме» снижение процентных ставок, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. В этих условиях, по его мнению, логично открыть срочный вклад с высокой ставкой на весь период его действия.
По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, накопительные счета имеют неоспоримое преимущество за счет гибкости расходных операций и возможности пополнения. «Ставки по накопительным счетам обычно более низкие по сравнению с депозитами, но сейчас банки предлагают повышенную доходность, зависящую от транзакционной активности клиента», — поясняет эксперт.
Накопительные счета привлекательны не только повышенной ставкой при первом открытии счета, но и механикой начисления процентов — на ежедневный остаток, считает директор департамента «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков. «Их можно пополнять в любое время или снимать деньги, когда они потребуются, а для долгосрочных целей выгоднее воспользоваться вкладом», — пояснил эксперт.
В Газпромбанке считают, что выбор между продуктами во многом зависит от целей и потребительских привычек: если нужен постоянный доступ к денежным средствам, то больше подойдет накопительный счет.
Наиболее успешной стратегией на текущий период может быть периодическое использование накопительных счетов на один-два месяца, а ближе к лету перейти во вклад с максимально длинным сроком, советует Никита Кулагин.
В банке «ВТБ» при выборе рекомендуют ориентироваться на личные финансовые цели. «Деньги, которые в ближайшее время точно не понадобятся, стоит направить на долгосрочный вклад, а те средства, которые могут потребоваться в любой момент, целесообразно разместить на накопительном счете», — отметили в пресс-службе банка.
Основное отличие накопительных счетов от банковских вкладов — отсутствие минимальной пороговой суммы и его ликвидность, его можно пополнять, а также снимать деньги по необходимости. Минус накопительного счета — процентные ставки по нему не являются жестко фиксированными, то есть банки могут их изменять в любой момент. Наиболее гибким в линейке накопительных счетов считается счет с начислением на ежедневный остаток.
Топ-10 ставок по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток
«РБК Инвестиции» изучили предложения банков и составили топ-10 предложений с высокими ставками по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток и ежемесячной выплатой процентного дохода. В ренкинг не включены накопительные счета с дополнительными условиями по тратам или требованиями подключить пакет услуг (по состоянию на 6 марта 2024 года).
Указанные в обзоре условия по накопительным счетам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия накопительного счета.
1. Инвестторгбанк
Счет: «ИТБ. Приветственный».
Ставка: 16% годовых в первые два месяца с суммой до ₽1 млн, начиная с третьего месяца, или с суммой счета выше ₽1 млн действует базовая ставка — 14% годовых.
Предложение действительно для новых клиентов, у которых в течение предыдущих 90 календарных дней до даты открытия накопительного счета не было действующих договоров срочных банковских вкладов и накопительных счетов с ежедневными остатками денежных средств, превышающими ₽100 (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату открытия накопительного счета) в банковской группе «ТКБ».
2. ВТБ
Счет: «Накопительный ВТБ-Счет».
Ставка: 16% годовых в первые три месяца, начиная с четвертого базовая ставка — 12% годовых.
Предложение действует для клиентов, у которых ранее не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял не более ₽1 тыс.
3. Газпромбанк
Счет: «Ежедневный процент».
Ставка: 16% годовых для новых клиентов в первые два месяца при открытии счета в мобильном приложении или интернет-банке, начиная с третьего месяца базовая ставка — 9,5% годовых.
Предложение действительно для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета в Газпромбанке на сумму от ₽100 и нет счетов с приветственной надбавкой.
4. Транскапиталбанк
Счет: «ТКБ. Свободные средства».
Ставка: 15,5% годовых на сумму остатка до ₽100 тыс. и 13,5% годовых — от ₽100 тыс. до ₽10 млн.
Если в результате пополнения или снятия денежных средств остаток переходит в другой диапазон сумм, то процентная ставка на остаток устанавливается отдельно по каждому диапазону. Одним клиентом может быть открыто не более одного счета.
5. Росбанк
Счет: «#Акционный».
Ставка: 15,5% годовых для новых клиентов первые два месяца, начиная с третьего — 5% годовых.
Накопительный счет может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «Росбанк Онлайн» физическому лицу, которое стало клиентом банка, в течение последних 60 дней на дату обращения за открытием накопительного счета «#Акционный», или клиенту, получившему специальное предложение от банка.
Условия актуальны до 31 марта 2024 года.
6. Банк «Открытие»
Счет: «Копилка».
Ставка: 15% годовых для новых клиентов на первый месяц открытия и два последующих, далее — базовая ставка 10,5% годовых.
Действует с 1 января 2024 года для новых клиентов и для тех, у кого не было сбережений на сумму более ₽50 тыс.
7. МТС-банк
Счет: «Накопительный МТС Счет».
Ставка: 15% годовых первые два месяца на первый счет в банке, с третьего — 5% годовых.
Приветственная ставка применяется на первый «МТС Счет», открытый клиентом в банке. Не предоставляется клиентам с действующими накопительными счетами, а также если были действующие вклады в течение последних 30 дней.
8. Банк «Дом.РФ»
Счет: «Накопительный счет».
Ставка: 14,7% годовых первые три месяца, далее — 6% годовых. Предложение действительно для всех клиентов. Одному клиенту может быть открыто неограниченное количество счетов, то есть по истечении первых трех месяцев действия счета с повышенной ставкой можно его закрыть, затем открыть новый и снова получать в течение трех месяцев повышенную ставку.
9. Металлинвестбанк
Счет: «Комфортный NEW».
Ставка: 14% годовых первые два месяца для новых клиентов, начиная с третьего — базовая ставка 13% годовых.
Новые клиенты — клиенты, у которых в течение 90 календарных дней, предшествовавших дате открытия счета, отсутствовали открытые в банке срочные вклады, а также банковские счета в рублях либо совокупный остаток по всем действовавшим в указанном периоде договорам был менее ₽3 тыс.
10. Банк «Ренессанс Кредит»
Счет: «РенКопилка».
Ставка: 14% годовых в первые три месяца для первого счета, начиная с четвертого действует базовая ставка — 6% годовых.
Первым считается один из открытых накопительных счетов «РенКопилка» или «РенКопилка+», который был первым пополнен, и такой счет у клиента может быть только один. Все остальные накопительные счета считаются последующими, в том числе в случае, если клиент ранее имел накопительный счет в банке, который был закрыт клиентом.
Что будет со ставками по накопительным счетам
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко: «С первыми сигналами на смягчение политики ЦБ банки начнут снижать ставки по накопительным счетам, тогда как по срочному вкладу ставка останется фиксированной на весь период его действия».
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич: «Ожидаем, что Банк России может начать снижать ставку в конце второго квартала, ставки по накопительным счетам также пойдут вниз вслед за ключевой ставкой ЦБ».
Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин: «Во второй половине 2024 года ключевая ставка, по нашим прогнозам, будет постепенно снижена до 12%, а значит, ставки по депозитам с некоторым опережением начнут корректироваться вниз. Поэтому, можно предположить, что как минимум до начала лета высокие ставки по накопительным счетам с короткой дюрацией будут сохраняться».
Пресс-служба ВТБ: «Ставки по накопительным счетам зависят от ключевой ставки Центробанка. Пока регулятор будет проводить политику, стимулирующую население сберегать, ставки по накопительным счетам и вкладам будут на высоком уровне».
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 22 марта 2024 года.