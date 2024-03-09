Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 16% годовых

Первым считается один из открытых накопительных счетов «РенКопилка» или «РенКопилка+», который был первым пополнен, и такой счет у клиента может быть только один. Все остальные накопительные счета считаются последующими, в том числе в случае, если клиент ранее имел накопительный счет в банке, который был закрыт клиентом.