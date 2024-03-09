США пригрозили Raiffeisen санкциями за связи с Россией

В марте 2022 года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. До тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса, заявил генеральный директор Иоханн Штробль. Однако банк все еще продолжает работать в России. Уйти с российского рынка гораздо труднее, чем это можно представить, говорил в сентябре в интервью газете Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.