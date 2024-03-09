США пригрозили Raiffeisen санкциями за связи с Россией

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России, сообщает EUOberver со ссылкой на документ Минфина США.
В RBI заявили EUobserver, что «принципиально не комментируют публично дискуссии с представителями власти».
Издание напомнило, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) включило RBI в свой список международных «спонсоров войны». Представитель австрийского банка на фоне визита представителя Минфина США заявил что «RBI хотел бы продолжить диалог с НАПК, чтобы гарантировать его исключение из этого списка».
Российские власти называют вводимые Западом санкции незаконными, нелегитимными, неэффективными и требуют их отменить.
В марте 2022 года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. До тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса, заявил генеральный директор Иоханн Штробль. Однако банк все еще продолжает работать в России. Уйти с российского рынка гораздо труднее, чем это можно представить, говорил в сентябре в интервью газете Frankfurter Allgemeine министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Российская дочка австрийского банка, Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На нее приходится 40−50% от всех платежей между Россией и остальным миром, утверждала Financial Times.