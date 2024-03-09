Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI

В 2015 году Сэм Альтман вместе с Илоном Маском (который тогда руководил только SpaceX и Tesla) основал компанию OpenAI. Ее цель формулировалась как «некоммерческие исследования технологий ИИ и адаптация их на пользу человечеству». Два бизнесмена, совместно с Amazon и Microsoft, предоставили финансирование для OpenAI на общую сумму $1 млрд.