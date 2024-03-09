Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI

OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) объявила, что ее основатель Сэм Альтман возвращается в совет директоров, сообщается на сайте компании.
В него также вошли трое новых членов: бывший генеральный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллманн, главный юрисконсульт Sony Corporation Николь Селигман и генеральный директор Instacart Фиджи Симо.
Увольнение Альтмана вызвало скандал. В итоге через несколько дней он вернулся в компанию в качестве генерального директора. Агентство Reuters сообщало, что незадолго до увольнения группа разработчиков выражала обеспокоенность в связи с возможным прорывом в области создания сверхинтеллекта. Речь шла о некоей модели Q*, которая способна решать определенные математические задачи.
В 2015 году Сэм Альтман вместе с Илоном Маском (который тогда руководил только SpaceX и Tesla) основал компанию OpenAI. Ее цель формулировалась как «некоммерческие исследования технологий ИИ и адаптация их на пользу человечеству». Два бизнесмена, совместно с Amazon и Microsoft, предоставили финансирование для OpenAI на общую сумму $1 млрд.
На прошлой неделе стало известно, что Илон Маск подал иск к OpenAI и Альтману из-за коммерциализации компании. По мнению предпринимателя, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом, которая совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества».
Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг обвинения в том, что компания «де-факто дочерняя компания» Microsoft, предположив, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании».