Российские компании заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию

Юдин добавил, что по итогам 2023 года холдинг АГРОЭКО поставил на экспорт более 15 тыс. тонн продукции, включая живых животных, при этом 7 тыс. тонн — переработанная свинина. В 2023 году холдинг начал поставки в Белоруссию и пробные поставки в Грузию, в этом году планируется добавить новые направления: Вьетнам, Грузия, Гонконг. «Теперь к этому списку добавляется Индия», — указал он.