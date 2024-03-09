Российские компании заявили о готовности начать массовый экспорт свинины в Индию

«Представители АГРОЭКО провели встречи с четырьмя ключевыми импортерами свинины, на которых достигли договоренности о сотрудничестве. Мы будем поставлять с учетом потребительских предпочтений и требований импортного законодательства Индии», — рассказал Юдин.
Он отметил, что экспортный рынок свинины в Индии активно развивается. «АГРОЭКО планирует в ближайшее время начать поставлять не менее 300 тонн в месяц. Основные позиции — это грудинка на кости, ребра и карбонад», — указал собеседник агентства.
Юдин добавил, что по итогам 2023 года холдинг АГРОЭКО поставил на экспорт более 15 тыс. тонн продукции, включая живых животных, при этом 7 тыс. тонн — переработанная свинина. В 2023 году холдинг начал поставки в Белоруссию и пробные поставки в Грузию, в этом году планируется добавить новые направления: Вьетнам, Грузия, Гонконг. «Теперь к этому списку добавляется Индия», — указал он.