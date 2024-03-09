Нори не доросли до роллов: как неурожай водорослей скажется на стоимости блюд в ресторанах

Также сказался рост цен на авокадо, его средняя стоимость увеличилась примерно на 10% из-за сезонного фактора, рассказала управляющая TanukiFamily Алла Бондаренко: «Как и все на рынке, мы периодически сталкиваемся с изменением цен на закупку сырья. Например, сейчас межсезонье для авокадо, и мы видим рост стоимости на 10%. Также периодически мы смотрим на те позиции, которые идут по импорту. На нори цена выросла на 15%. На текущий момент мы стараемся держать стоимость для покупателя, но в любом случае индексация меню делается обычно два раза в год».