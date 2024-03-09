Нори не доросли до роллов: как неурожай водорослей скажется на стоимости блюд в ресторанах

Также сказался рост цен на авокадо, его средняя стоимость увеличилась примерно на 10% из-за сезонного фактора, рассказала управляющая TanukiFamily Алла Бондаренко: «Как и все на рынке, мы периодически сталкиваемся с изменением цен на закупку сырья. Например, сейчас межсезонье для авокадо, и мы видим рост стоимости на 10%. Также периодически мы смотрим на те позиции, которые идут по импорту. На нори цена выросла на 15%. На текущий момент мы стараемся держать стоимость для покупателя, но в любом случае индексация меню делается обычно два раза в год».
Что еще влияет на стоимость суши? И ждать ли дальнейшего роста цен? Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что помимо авокадо и нори в 2023 году подорожали и другие ингредиенты, в том числе, произошел заметный скачок цен на рыбу: «Произошел рост по водорослям нори, которые являются одним из основных ингредиентов для приготовления суши. По авокадо основной рост был в четвертом квартале. Сейчас, напротив, стоимость корректируется. Но все основные ингредиенты существенно подорожали — лосось, угорь, тунец, креветки, даже рис».
Как отмечают игроки рынка, в 2023 году также заметно выросли закупочные цены на кальмара, его подорожание было вызвано плохим уловом. Впрочем, некоторые поставщики повышают стоимость в пределах инфляции, говорит ресторатор Александр Сысоев: "Мы перепроверили на основе сети J'pan, где есть роллы и суши. Все-таки, мне кажется, что цены растут в рамках общемировой инфляции. Возможно, частично сказалось повышение курса доллара к рублю, но сказать, что какое-то есть подорожание на нори мы не можем.
Наверное, это какие-то частные случаи. Мы не заметили. То есть каких-то экстремальных значений не было. Цены корректируем обычно раз в год ровно для того, чтобы соблюсти стандартное повышение цен, которое есть во всем мире. Судя по тем блюдам, что у нас есть, авокадо в цене не увеличился".
В прошлом году минтай, сельдь и камбала подорожали минимум на 20%, писал «Ъ». Причем цены росли не только на импортную, но и на российскую рыбу. Локальные производители увеличивали стоимость на фоне высокого спроса на продукцию.
Дарья Фоменко