На шельфе Кот-д’Ивуара открыли крупное месторождение нефти

В 2021 году на шельфе Кот-д’Ивуара эти компании обнаружили первое крупное месторождение нефти и газа Baleine. Его первая очередь введена в эксплуатацию в минувшем году и сейчас дает 22 тыс. баррелей нефти в сутки. Запасы Baleine оцениваются в 2,5 млрд баррелей нефти и 3,3 трлн куб. футов (около 93 млрд куб. м) газа. Оно потребовало инвестиций в $10 млрд.