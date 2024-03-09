На шельфе Кот-д’Ивуара открыли крупное месторождение нефти

Запасы месторождения оцениваются в 1,5−2 млрд баррелей нефти и до 2,4 трлн куб. футов (около 67 млрд куб. м) попутного газа. Нефть обнаружена в скважине глубиной 7 км. Разведку вела итальянская энергетическая компания Eni совместно и ивуарийской Petroci.
В 2021 году на шельфе Кот-д’Ивуара эти компании обнаружили первое крупное месторождение нефти и газа Baleine. Его первая очередь введена в эксплуатацию в минувшем году и сейчас дает 22 тыс. баррелей нефти в сутки. Запасы Baleine оцениваются в 2,5 млрд баррелей нефти и 3,3 трлн куб. футов (около 93 млрд куб. м) газа. Оно потребовало инвестиций в $10 млрд.
Согласно оценками специалистов, в 2027 году Кот-д’Ивуар войдет в десятку крупнейших производителей нефти в Африке.