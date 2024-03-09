Что такое инфляция и как защитить от нее свои доходы

Что такое инфляция?
Инфляция — это темп устойчивого повышения общего уровня цен на товары и услуги за определенный промежуток времени, также инфляция показывает степень обесценивания денег. Чаще всего инфляцию принято указывать в годовом выражении, или, как еще говорят, год к году. Так, если инфляция в годовом выражении составила 8,4%, то имеют в виду, что набор одних и тех же товаров, который год назад стоил 100 рублей, сейчас стоит 108,4 рубля. Соответственно, 100 рублей обесценились или потеряли покупательную способность на 8,4%. Это и есть инфляция. В России помимо годовой инфляции Росстат измеряет еженедельную и ежемесячную.
В целом, оптимальным, комфортным считается тот уровень инфляции, при котором продолжается, а не замедляется, экономический рост и при этом сохраняется низкий уровень безработицы.
«Строго говоря, согласно выводам теоретической экономики и различных равновесных моделей, идеальным значением инфляции является ноль, что соответствует стабильному/неизменному уровню цен, — рассказал ведущий эксперт института “Центр развития НИУ ВШЭ” Игорь Сафонов. — Однако на практике центральные банки различных стран все же стремятся поддерживать темп прироста общего уровня цен на товары и услуги (т. е. инфляцию) на небольшом положительном уровне. Главной причиной этого является непропорциональный рост издержек на борьбу с инфляцией по мере приближения к нулевому значению, в связи с чем оптимальным является удержание темпов прироста цен в пределах некоторой величины больше нуля. Также в условиях умеренного роста цен ряд поведенческих факторов и особенностей реального производства могут оказывать стимулирующий эффект для экономического развития».
Сочетание высокой инфляции, которая сопровождается ослаблением экономики и ростом безработицы, называется стагфляцией.
Виды инфляции
Виды инфляции по темпам роста
- Низкая (ползучая) инфляция — до 5−6% в год.
- Умеренная — до 10% в год.
- Высокая (галопирующая) — до 50% в год.
- Гиперинфляция — свыше 50% в месяц. В Германии в начале 1920-х годов инфляция достигла 30 000% в месяц. В Зимбабве ежемесячный рост цен в ноябре 2008 года достиг примерно 79 600 000 000%.
- Дефляция — отрицательная инфляция, которая характеризуется повышением покупательной способности денег на фоне устойчивого снижения общего уровня цен. На 100 рублей можно купить больше, чем раньше.
- Дезинфляция — это замедление темпов инфляции. Например, когда говорят, что уровень инфляции снизился с 8,4% до 6%, это означает что общий уровень цен продолжает расти, но более медленными темпами, чем раньше.
В экономическом смысле дефляцию — устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги, следует отличать от кратковременного снижения уровня цен, вызванного сезонными факторами, а также снижения цен на отдельные товары и услуги, вызванного, например, техническим прогрессом в указанной области, рассказал ведущий эксперт института «Центр развития НИУ ВШЭ» Игорь Сафонов.
«Выгоды от нее [дефляции], несмотря на видимую привлекательность ситуации, обычно оказываются краткосрочными и заключаются в возможности приобретения потребителями товаров по более низкой, чем раньше цене. Однако, стремление подождать удешевления товаров приводит к сокращению текущего спроса и, как следствие, производства. При этом компании начинают испытывать сложности с обслуживанием кредитных обязательств, а также сокращать инвестиции, издержки и персонал, его заработную плату в связи со снижением уровня выпуска. Рост безработицы и проблемы с обслуживанием кредитов предприятиями реального сектора снижают финансовую устойчивость банков и создают риски для сбережений, которые формировало население для приобретения товаров в будущем. Сомнения в надежности банковского сектора приводят к изъятию населением денег из него, что лишь усугубляет проблему. Сбережения при этом часто реинвестируются в более надежные финансовые инструменты других стран. Спираль сокращения потребления, производства, инвестиций и занятости/зарплат, как показывает практика, может иметь устойчивый долговременный характер, с которым очень тяжело бороться», — отметил эксперт.
Виды инфляции по управляемости
- Открытая инфляция — не сдерживаемая инфляция, показывающая реальное повышение цен без скрытых факторов и давления. Открытая инфляция адекватно отражает происходящие в рыночной экономике изменения, рост или падение спроса и предложения.
- Скрытая (подавленная) инфляция — регулируемая государством инфляция. Замораживание цен, установление их максимальных порогов (лимитов), максимальных надбавок и тому подобные меры ведут к появлению дисбаланса на рынке между спросом и предложением. Кроме того, регулирование цен государством замедляет выход на рынок новых товаров, технологически более высокого качества. У производителя нет стимула и экономической выгоды представлять новый продукт, если его придется продавать по заранее известной цене.
- Таргетируемая инфляция — центральным банком страны (регулятором) устанавливается конкретная цель (таргет, целевой уровень) или допустимый диапазон инфляции. Меры регуляции начинают применяться государством при отклонении от целевого уровня. Для разных стран таргеты инфляции различаются. Несмотря на то, что четкого понятия оптимальной инфляции в экономической науке не существует, исторические данные свидетельствуют, что страны с развитой экономикой чаще всего устанавливают таргет по инфляции на уровне 2%, а страны с формирующимся рынком — от 3% и выше. Таргетируемая инфляция положительно влияет на экономику, если она предсказуема и долгосрочна, когда все участники экономики понимают, чего ждать от политики государства в плане экономического развития.
Как рассчитывается инфляция
Для расчета индекса инфляции существуют формулы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Чаще всего страны, в том числе Россия, используют формулу Ласпейреса, которая выявляет удорожание или удешевление стоимости потребительской корзины на текущий период и на базисный период.
Например, сообщение Росстата о величине индекса потребительских цен на уровне 107,4% за 2023 год свидетельствует о темпе роста инфляции на 7,4% за период с конца декабря 2022 года на конец декабря 2023 года.
Индекс потребительских цен рассчитывается на основе статистических данных об уровне цен на определенное количество товаров и услуг, так называемой потребительской корзины. Корзина не содержит все товары или услуги в стране, но она дает достаточно полное представление как о типах товаров, так и об их количестве, которые обычно потребляют домохозяйства.
В России с 2022 года в ежемесячную «корзину» товаров и услуг включено 558 наименований, в еженедельную — 106 позиций. В список отслеживаемых Росстатом товаров и услуг попадают те траты, на которые приходится больше 0,1% расходов домашних хозяйств. Замеры проводятся в 282 российских городах. На основе полученных данных высчитывается индекс потребительских цен (ИПЦ).
Инфляция потребительских цен в зоне евро ежемесячно рассчитывается Евростатом. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) охватывает в среднем около 700 товаров и услуг. Он отражает средние расходы домохозяйств в зоне евро на корзину продуктов. Замеры проводятся почти в 1600 городах по всей зоне евро.
В США ежемесячно сообщает об ИПЦ Бюро статистики труда США (BLS) на основе регистрации цен на около 80 000 наименований товаров и услуг.
Помимо индекса потребительских цен при расчете инфляции также используются:
- индекс оптовых цен — следит за изменением цен на товары до их попадания в розницу, используется компаниями и государствами для фиксации в договорах гарантий стоимости;
- индекс цен производителей — следит за отпускными ценами промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также стоимостью грузовых транспортных перевозок;
- индекс цен на импорт/экспорт — измеряет цены на ввозимые из-за рубежа товары и вывозимые.
Дополнительные индексы применяются, когда необходимо конкретизировать и проследить определенный аспект инфляции.
Нетрадиционные (альтернативные) способы расчета инфляции
Для решения задач, которые не удовлетворяются стандартными индексами от госстатистики, применяются альтернативные методики отслеживания инфляции.
Например, в магазинах торговой сети «Пятерочка» подсчитывают стоимость условного продовольственного набора по средним/минимальным ценам и публикуют индекс «Пятерочки».
Сбербанк рассчитывает индекс потребительских расходов, который в полной мере нельзя считать аналогом индекса потребительских цен, но тем не менее он отражает в некоторой степени скорость инфляции со стороны потребителя.
Экономист из РАНХиГС Александр Абрамов рассчитывает «индекс мармеладных мишек», в который включены цены на импортные мишки-конфеты для учета обменного курса, а также еще 11 основных продуктов, таких как хлеб, молоко и куриное мясо. По индексу Абрамова инфляция в ноябре 2021 года достигла 26,1%, в то время как данные Росстата показывали рост 8,4%.
Российский Росстат ситуативно рассчитывает индексы салатов оливье и сельди под шубой (в преддверии Нового года), Банк России — индекс блинов (перед Масленицей), исследователи Сбербанка — индекс шашлыка (перед майскими праздниками).
Также известен индекс биг-мака, который был придуман авторами журнала The Economist и отражает относительную стоимость товаров и услуг в разных странах. Индекс биг-мака используется для оценки покупательной способности различных валют, исходя из гипотезы, что составляющие данного блюда должны одинаково стоить во всех странах.
Отдельно экономисты указывают на существование понятия личной (персональной) инфляции, которая отражает разность оценки инфляции различными домохозяйствами из-за несовпадения их корзины товаров и услуг и средней корзины индекса потребительских цен. Условно говоря, семья Ивановых может посчитать инфляцию в своей отдельно взятой ячейке, и она окажется 20%, а в семье Сидоровых — 35% из-за того, что они покупают разные товары.
Например: если цены на бензин растут намного больше, чем цены на другие товары и услуги, люди, часто пользующиеся автомобилем, могут «почувствовать» уровень инфляции, превышающий ИПЦ, потому что их личные расходы на бензин выше среднего. Напротив, у тех, кто ездит на машине редко или вообще не ездит, будет наблюдаться более низкий «личный» уровень инфляции. Кроме того, в оценке личной инфляции играет роль тот факт, что люди склонны сравнивать цены не год к году, как это делают официальные ведомства, а, допустим, в январе 2022 года вспоминать, сколько стоили яйца в 2009 году. Так как в течение длительного времени цены имеют тенденцию к существенному росту, то даже при низком годовом уровне инфляции рост окажется внушительным.
Причины инфляции
Причины инфляции описывают две наиболее влиятельные школы — это кейнсианская и монетаристская экономические теории.
Кейнсианские экономисты утверждают, что инфляция является результатом экономического давления, такого как рост себестоимости продукции, и рассматривают вмешательство государства как решение. Кейнсианская школа различает два основных типа инфляции: инфляцию издержек и инфляцию спроса.
- Инфляция издержек — это общее увеличение стоимости факторов производства. Эти факторы, в том числе, капитал, земля, труд и предпринимательство, являются необходимыми условиями для производства товаров и услуг. Когда стоимость этих факторов возрастает, производители, желающие сохранить свою норму прибыли, повышают цены на свои товары и услуги. Когда эти производственные издержки растут на уровне всей экономики, это может привести к росту потребительских цен во всей экономике, поскольку производители перекладывают свои возросшие издержки на потребителей.
- Инфляция спроса — это превышение совокупного спроса над совокупным предложением. Например, если спрос на популярный продукт выше, чем его предложение, то цена на него вырастет. Теория инфляции спроса заключается в том, что если совокупный спрос превышает совокупное предложение, то цены будут расти в масштабах всей экономики.
Экономисты-монетаристы считают, что инфляция связана с расширением денежной массы и что центральные банки должны поддерживать стабильный рост денежной массы в соответствии с ростом валового внутреннего продукта (ВВП). В противном случае, чем больше печатается денег, необеспеченных реальным увеличением производства товаров и услуг, которые можно купить на эту напечатанную сумму, тем быстрее будет разгоняться инфляция.
Последствия инфляции
Инфляция может быть истолкована как положительно так и отрицательно, в зависимости от того, на чьей стороне и как быстро происходят изменения.
Общий рост экономики
Умеренная инфляция рассматривается экономистами как драйвер роста экономики.
Инфляция создает мотивацию для формирования сбережений, без которых, в свою очередь, невозможны инвестиции как для расширения производства, так и для внедрения новых технологий — здесь инвестиции, инфляция и сбережения становятся перекрестно взаимосвязаны между собой, объясняет Игорь Сафонов.
"Необходимость формировать сбережения и в то же время поддерживать уровень потребления, в свою очередь, формирует мотивацию к повышению отдачи от имеющихся факторов производства — главным образом, труда, но также и земли, капитала, предпринимательских способностей, что положительно сказывается на экономическом росте.
Определенного ответа на вопрос относительно конкретного числового значения инфляции, при котором сохраняются положительные эффекты, не существует, в том числе потому, что величину данных эффектов в реальной экономике выделить и посчитать практически невозможно. Тем не менее, очевидно, что по сравнению со стимулирующими сторонами негативные последствия инфляции являются существенно более тяжелыми, в связи с чем регуляторы стараются постепенно снизить её до как можно меньшего стабильного уровня", — заключил эксперт.
Снижение реальных доходов населения
Для людей, чьи пенсии или доходы фиксированы в номинальном выражении, рост цен подрывает реальную покупательную способность этих доходов и пенсий. Даже если рабочие получают повышение заработной платы в соответствии с инфляцией, то и уплачиваемый налог с зарплаты (НДФЛ) также увеличивается. Тем более, что зарплата и пенсии, как правило, повышаются уже постфактум, а не на опережение инфляции. В итоге доходы после уплаты налогов не поспевают за более высокими ценами.
Поощрение трат, инвестиций
Инфляция вызывает рост трат — люди торопятся купить товары по старой цене, пока она не выросла еще больше, в этот период доля сбережений и инвестиций может падать. Однако, в то же время при повышении ключевой ставки на фоне высокой инфляции, население переходит обратно к поведению накопления, стараясь повысить доходность консервативных инвестиций.
Ускорение инфляции
Инфляция раскручивает маховик роста цен или создает потенциально катастрофическую петлю обратной связи. Чем больше и быстрее люди и предприятия тратят деньги, пытаясь избавиться от обесценивающейся валюты, тем больше в экономике оказывается наличных. В результате предложение денег превышает спрос, и цена денег — покупательная способность валюты — падает все более быстрыми темпами.
Повышение стоимости кредитов и доходности вкладов
Для сдерживания инфляции государства повышают ключевые ставки. Соответственно, повышаются ставки на кредиты для населения и бизнеса. Дорогие кредиты снижают возможности начать свой бизнес, получить образование, нанять новых работников или модернизировать производство. Высокие ставки дестимулируют расходы и инвестиции, что, в свою очередь, обычно охлаждает инфляцию.
Одновременно с этим, коммерческие банки повышают ставки по вкладам. Это заставляет людей вместо трат вернуться к поведению накопления, чтобы заработать на процентах. Уменьшение в обороте денег увеличивает их стоимость.
Безработица
Безработица может как расти, так и падать при инфляции. Так, инфляция, которая стимулирует экономический рост подразумевает тенденцию нанимать больше людей на работу, но она сохраняется только до определенного момента.
Если рассматривать инфляцию и безработицу в краткосрочной перспективе, то между ними существует явная отрицательная взаимосвязь, известная как кривая Филлипса, объясняет профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий. «В периоды повышенного спроса, бурного экономического роста и низкой безработицы, компании часто сталкиваются с дефицитом работников и вынуждены предлагать более высокую заработную плату. Рост издержек на труд в свою очередь заставляет фирмы повышать свои цены, что отражается в увеличении темпов инфляции. Однако, эта взаимосвязь не является устойчивой. Со временем высокая инфляция вызывает рост инфляционных ожиданий, и дальнейшее стимулирование спроса только усиливает инфляционное давление без какого-либо положительного влияния на занятость. Кроме того, различные экономические шоки со стороны предложения, такие как рост цен на энергоносители, техногенные катастрофы или нарушение логистических цепочек могут вызывать одновременно и рост инфляции, и рост безработицы, искажая кривую Филлипса даже в краткосрочном плане», — отметил эксперт.
Ослабляет или укрепляет валюту
Высокая инфляция может вызвать падение курса национальной валюты. Хотя обычно все наоборот — слабая валюта ведет к инфляции. Страны, которые импортируют значительные объемы товаров и услуг вынуждены платить больше за этот импорт в местной валюте, когда их валюты падают по отношению к валютам их торговых партнеров.
Укрепление валюты на фоне инфляции может произойти в ситуации, когда деньги какой-то страны начинают выглядеть более привлекательны, чем другие. Например, после победы Трампа курс доллара относительно валют других развитых стран рос. Причина заключалась в том, что процентные ставки в других странах были крайне низкими, а инфляционные ожидания в США повысились на фоне прогнозов скорого экономического роста.
Инфляция в России
Официально в СССР индекс инфляции не рассчитывался. Рост экономики достигался директивными методами плановой экономики. При этом люди были склонны к долгосрочным накоплениям и цены на большую часть товаров не менялись годами и десятилетиями. При переходе России на рыночную экономику с 1991 года начал рассчитываться индекс инфляции. Исторический максимум значения инфляции в РФ был зафиксирован в 1992 году на уровне 2508,8% годовых. Исторический минимум был в 2017 году, когда инфляция в России составила по итогам года 2,5%.
С ноября 2014 года Банк России установил целевой уровень по инфляции на уровне 4%, с тех пор он неизменен, в том числе, и на 2024 год.
Строгого обоснования оптимальности инфляции в России на уровне 4% не существует, говорит Игорь Сафонов. «Как показывает практика мирового инфляционного таргетирования оно находится в середине между целевыми значениями, принятыми в развитых странах (чаще всего около 2%) и в развивающихся (наиболее часто 6%). Слишком низко установленная цель (ближе к нулевой отметке) может потребовать значительного ограничения экономической активности и спровоцировать дефляцию и экономический спад в отдельных отраслях экономики, не говоря уже о значительном падении доверия к ЦБ в случае её недостижения. В то же время центральные банки, ставящие целевое значение слишком высоко, гораздо чаще допускают выход инфляции за его пределы как в целом, так и в отдельных отраслях и также испытывают проблемы с доверием населения к проводимой политике из-за недостаточных по его мнению усилий по борьбе с ростом цен», — заключил эксперт.
Банк России дает объяснение, почему таргетом инфляции выбран показатель в 4%, так:
Переходя с начала 2015 года к таргетированию инфляции, Банк России выбрал целевой ориентир в 4% с учетом существовавших на тот момент особенностей ценообразования и структуры российской экономики, а также обширного опыта таргетирования инфляции в мире. Цель по инфляции вблизи 4% установлена несколько выше, чем в странах с развитыми рыночными механизмами, многолетним опытом сохранения ценовой стабильности, высоким доверием к монетарным властям и низкими инфляционными ожиданиями. В таких странах цель по инфляции обычно устанавливается на уровне от 1 до 3%. Банк России оценивал, что постоянное поддержание инфляции в России вблизи этих значений мерами денежно-кредитной политики сильно затруднено из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий компаний и граждан на фоне продолжительной высокой инфляции предыдущих десятилетий; недостаточной развитости рыночных механизмов и невысокой отраслевой диверсификации экономики. Кроме указанных факторов, на выбор в пользу 4% повлияла и необходимость минимизировать риски возникновения дефляционных тенденций на рынках отдельных товаров.
В 2024 году многие аналитики и эксперты ждут начала цикла понижения ключевой ставки, однако инфляция пока остается устойчиво высокой, говорит специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Причиной здесь является как традиционный декабрьский всплеск, который выразился в росте цен на праздничные товары и услуги, так и нежелание производителей и ретейлеров начать тренд на ценовое снижение в начале этого года за счет роста цен на оплату персонала, а также складские и логистические расходы, поясняет эксперт.
«Итоговый вывод неутешителен: ставку снижать пока смысла никакого нет — инфляция по-прежнему высокая, достижение инфляционного таргета в 4% в этом году маловероятно», — добавил Вавилов.
Профессор РЭШ Валерий Черноокий ожидает замедления годовых темпов инфляции к концу 2024 года до 4−5%. «В отсутствие серьезных шоков, связанных с политикой, ценами на нефть и валютным курсом, думаю, Банку России удастся понизить инфляцию до целевого уровня», — пояснил свою позицию эксперт.
В ИК «ВЕЛЕС Капитал» считают, что основными проинфляционными рисками на 2024 год можно назвать стимулирующую бюджетную политику и ухудшение внешних условий, ограничивающее российский экспорт.
При отсутствии новых внешних потрясений и геополитических шоков ожидаем, что достигнуть как минимум верхней границы ориентира — 4,5%, будет вполне по силам, добавляет начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. «Однако возможно для этого потребуется поддержание жесткой, а затем умеренно-жесткой ДКП более продолжительный период времени, чем сейчас предполагают участники финансового рынка. Не исключен вариант, что ключевая ставка будет оставаться на двузначном уровне и в 2025 году», — поясняет свою позицию Кравченко.
При сохранении жесткой денежно-кредитной политики, если будет усиление проинфляционных рисков, инфляция может оказаться выше ориентира ЦБ, составив около 5% или чуть выше, считает эксперт. «С точки зрения пика инфляции в 2024 году, ожидаем его прохождения в конце первого-начале второго квартала», — добавил Кравченко.
16 февраля 2024 года совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 16%. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, сказано в пресс-релизе ЦБ. «Дезинфляционные процессы в устойчивой части инфляции уже заметны. Они могут идти неравномерно, но, по базовому прогнозу, в результате жесткой денежно-кредитной политики приведут к инфляции 4,0−4,5% к концу текущего года», — пояснила решение совета директоров председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
В резюме обсуждения ключевой ставки в феврале 2024 года участники дискуссии выделили следующие проинфляционные риски:
- Высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, чувствительные к временным эпизодам роста цен на отдельные товары или услуги. Это может создавать вторичные эффекты для инфляции.
- Ухудшение условий внешней торговли под влиянием как геополитической ситуации, так и ухудшения конъюнктуры на товарных рынках.
- Ситуация на рынке труда. Риски связаны с отставанием производительности труда от роста реальных заработных плат.
- Сохранение значительных объемов кредитования в рамках государственных льготных программ, что будет «зашумлять» работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
- Удлинение сроков нормализации бюджетной политики. Этот риск не увеличился, но остается значимым для динамики инфляции.
Дезинфляционные риски выражены слабо и в основном связаны с более быстрым замедлением внутреннего спроса под влиянием уже реализованного ужесточения денежно-кредитной политики, отметили участники обсуждения.