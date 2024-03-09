Что такое инфляция и как защитить от нее свои доходы

«Выгоды от нее [дефляции], несмотря на видимую привлекательность ситуации, обычно оказываются краткосрочными и заключаются в возможности приобретения потребителями товаров по более низкой, чем раньше цене. Однако, стремление подождать удешевления товаров приводит к сокращению текущего спроса и, как следствие, производства. При этом компании начинают испытывать сложности с обслуживанием кредитных обязательств, а также сокращать инвестиции, издержки и персонал, его заработную плату в связи со снижением уровня выпуска. Рост безработицы и проблемы с обслуживанием кредитов предприятиями реального сектора снижают финансовую устойчивость банков и создают риски для сбережений, которые формировало население для приобретения товаров в будущем. Сомнения в надежности банковского сектора приводят к изъятию населением денег из него, что лишь усугубляет проблему. Сбережения при этом часто реинвестируются в более надежные финансовые инструменты других стран. Спираль сокращения потребления, производства, инвестиций и занятости/зарплат, как показывает практика, может иметь устойчивый долговременный характер, с которым очень тяжело бороться», — отметил эксперт.