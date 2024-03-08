ВТБ запустил денежные переводы в Джибути, Непал, Иорданию, Грузию и Израиль

В приложении банка ВТБ появился функционал перевода денежных средств в Джибути (небольшое восточноафриканское государство с оценочным населением менее чем 1 млн человек), Непал, Кувейт, Иорданию, Марокко, Израиль, Грузию, убедились корреспонденты Frank Media (на сайте кредитной организации не указывается возможность отправки денег в эти государства). Правда, проверить, все эти направления FM не удалось, в большинстве указанных стран крайне тяжело найти реципиента.
Согласно данным приложения ВТБ в эти страны можно перевести средства:
- частному лицу — до 350 тыс. рублей с выдачей денежных средств наличными (комиссия составит 1,5% от отправленной суммы). Перевод дойдет мгновенно;
- юридическому лицу (пока этот функционал не активен) банк обещает возможность отправить до 20 млн рублей с комиссией в 1%. Зачисление средств придется ждать 1−3 дня.
В приложении ВТБ также присутствует возможность перевода средств в Турцию — этот функционал в середине прошлого года обещал запустить заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Возможность отправки средств в Индию, где у ВТБ есть дочерняя кредитная организация, банк в приложении только анонсирует. Кредитная организация обещала реализовать такую возможность еще в сентябре прошлого года. Максимальная сумма для такого перевода будет составлять до 20 млн рублей, а комиссия — 1% от суммы перевода.
У банка уже была реализована возможность отправки средств в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, Китай (в том числе Гонконг), Вьетнам, Монголию, Иран, Армению, Сербию. Кроме того, можно перевести деньги в Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. Способы отправки в различные страны и территории различаются: это может быть перевод по номеру телефона, по номеру карты, на счет, с выдачей наличных или комбинация этих вариантов.
В ВТБ не ответили на запрос Frank Media.