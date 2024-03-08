ВТБ запустил денежные переводы в Джибути, Непал, Иорданию, Грузию и Израиль

У банка уже была реализована возможность отправки средств в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, Китай (в том числе Гонконг), Вьетнам, Монголию, Иран, Армению, Сербию. Кроме того, можно перевести деньги в Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. Способы отправки в различные страны и территории различаются: это может быть перевод по номеру телефона, по номеру карты, на счет, с выдачей наличных или комбинация этих вариантов.