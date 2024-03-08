В США выразили готовность аннулировать разрешение на работу с нефтяной отраслью Венесуэлы

«Мы уже начали отменять смягчение санкций, конкретно — генеральную лицензию номер 43, касающуюся нашего взаимодействия с сектором золотодобычи в Венесуэле. И мы ясно даем понять, что если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его представители не вернутся к выполнению Барбадосского соглашения, то мы не продлим генеральную лицензию номер 44, которая разрешает работу в нефтяном секторе», — заявил дипломат, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.