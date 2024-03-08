В США выразили готовность аннулировать разрешение на работу с нефтяной отраслью Венесуэлы

«Мы уже начали отменять смягчение санкций, конкретно — генеральную лицензию номер 43, касающуюся нашего взаимодействия с сектором золотодобычи в Венесуэле. И мы ясно даем понять, что если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его представители не вернутся к выполнению Барбадосского соглашения, то мы не продлим генеральную лицензию номер 44, которая разрешает работу в нефтяном секторе», — заявил дипломат, выступая на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
«Так что мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы готовы позволить генеральной лицензии номер 44 истечь, не обеспечить никакого дальнейшего смягчения санкций, пока Венесуэла, Мадуро и его представители не вернутся к выполнению Барбадосского соглашения», — отметил Вудхаус.
В октябре 2023 года представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в 2024 году. Договоренности предусматривают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, признание права каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата и предоставление гарантий всем участникам выборов.
Администрация США предупредила ранее, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе. Президентские выборы в Венесуэле должны пройти 28 июля.