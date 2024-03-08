В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%

Согласно статистике, уровень безработицы увеличился на 0,2 п.п. по сравнению с январем 2024 года, когда он составлял 3,7%. Число безработных при этом выросло на 334 тыс. и достигло 6,5 млн человек. Годом ранее этот показатель составлял 6 млн.