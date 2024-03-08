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В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в феврале 2024 года до 3,9%, создано 275 тыс. рабочих мест, следует из обнародованных в пятницу данных министерства труда.
Источник: РИА "Новости"

«Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 275 тыс. в феврале, а уровень безработицы увеличился до 3,9%», — говорится в отчете. По информации Минтруда США, наибольший прирост рабочих мест наблюдается в области здравоохранения, правительственных учреждениях, сфере общественного питания, социального обеспечения, а также транспорта и складирования.

Согласно статистике, уровень безработицы увеличился на 0,2 п.п. по сравнению с январем 2024 года, когда он составлял 3,7%. Число безработных при этом выросло на 334 тыс. и достигло 6,5 млн человек. Годом ранее этот показатель составлял 6 млн.