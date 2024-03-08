Суверенный фонд Саудовской Аравии получил 8% акций Saudi Aramco

ДУБАЙ, 7 марта. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о завершении процесса передачи 8% акций нефтяного гиганта Saudi Aramco компаниям, принадлежащим суверенному фонду королевства Public Investment Fund (PIF). Об этом сообщило саудовское государственное агентство SPA.
Как отмечается в сообщении агентства, передача акций «представляет собой продолжение долгосрочных инициатив Саудовской Аравии по стимулированию и диверсификации национальной экономики и расширению инвестиционных возможностей в соответствии с программой Saudi Vision 2030». По словам наследного принца, это решение позволит укрепить финансовое положение и кредитный рейтинг саудовского суверенного фонда.
PIF владеет 4% акций Saudi Aramco с 2022 года, еще 4% были переданы в прошлом году принадлежащей фонду компании Sanabil. В текущем году PIF привлек $7 млрд в ходе двух отдельных размещений ценных бумаг. Глава PIF и председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир ар-Румайян ранее заявил, что после 2025 года фонд планирует увеличить объем ежегодно размещаемого на фондовом рынке капитала с $40 млрд до $70 млрд.
Суверенный фонд Саудовской Аравии занимает центральное место в программе наследного принца по диверсификации экономики. В прошлом году PIF инвестировал $31,5 млрд и стал крупнейшим в мире суверенным инвестиционным фондом. До передачи активов, о которой было объявлено в четверг, под управлением PIF находилось около $700 млрд. Фонд планирует увеличить эту сумму до $2 трлн к 2030 году.
Saudi Aramco сообщила, что передача акций не окажет влияния на деятельность, стратегию, дивидендную политику или систему управления компании. «Это частная передача, и компания не заключала никаких соглашений, не платила и не получала никаких доходов от передачи, — говорится в сообщении Saudi Aramco, опубликованном на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul. — Передача не повлияет на общее количество выпущенных акций компании, а переданные акции будут иметь тот же рейтинг, что и другие обыкновенные акции компании».
По данным Лондонской фондовой биржи, рыночная капитализация Saudi Aramco оценивается примерно в $163,6 млрд. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия намерена в конце этого года реализовать больше акций Saudi Aramco, что может увеличить финансирование амбициозной программы экономических реформ королевства Saudi Vision 2030.