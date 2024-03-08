Суверенный фонд Саудовской Аравии получил 8% акций Saudi Aramco

Saudi Aramco сообщила, что передача акций не окажет влияния на деятельность, стратегию, дивидендную политику или систему управления компании. «Это частная передача, и компания не заключала никаких соглашений, не платила и не получала никаких доходов от передачи, — говорится в сообщении Saudi Aramco, опубликованном на сайте саудовской фондовой биржи Tadawul. — Передача не повлияет на общее количество выпущенных акций компании, а переданные акции будут иметь тот же рейтинг, что и другие обыкновенные акции компании».