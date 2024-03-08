Суд оставил без движения иск QIWI Банка к своим владельцам

Иск был подан 5 марта. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), под контролем временной администрации которого находится QIWI Банк после отзыва лицензии, сообщал РБК, что это сделали собственники банка «в интересах его кредиторов». В суде уточнили, что истец требует признать недействительными договор купли-продажи и договор залога и обременения акций от 19 января. Как сообщала международная QIWI, акции АО «Киви» находятся у нее в залоге для обеспечения сделки по продаже российских активов.