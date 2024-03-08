Проблемы Киви-банка угрожают оферте по облигациям «Киви Финанс»

Банк России 21 февраля объявил, что отозвал лицензию у Киви-банка (тогда же в банк вышла временная администрация в лице АСВ). Регулятор отмечал, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. В понедельник, 4 марта, временная администрация от имени Киви-банка подала иск в арбитражный суд города Москвы о признании недействительным договора купли-продажи акций компании «Киви» и договора залога и обременения этих акций к самой «Киви», Fusion Factor Fintech и группе Qiwi. «Иск Киви-банка к его собственникам подан в интересах кредиторов банка. Комментировать суть иска АСВ считает целесообразным после принятия его к производству арбитражным судом», — отмечали в пресс-службе агентства.