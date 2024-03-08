Проблемы Киви-банка угрожают оферте по облигациям «Киви Финанс»

Подача иска Агентством по страхованию вкладов (АСВ) от лица Киви-банка в суд в интересах кредиторов банка может отражать вовлеченность российской кредитной организации в сделку по продаже международной группой QIWI ее российского бизнеса гонконгской Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова, пишет руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков в ежедневном обзоре рынков. Он предполагает, что такая вовлеченность Киви-банка могла иметь место «через предоставление кредитных ресурсов или каким-либо иным образом».
По мнению аналитика, судебный спор по разделу активов группы «увеличивает вероятность появления каких-то проблем с исполнением оферты на досрочный выкуп бондов» «Киви Финанса» со стороны российской компании «Киви», на которой сконцентрированы ранее принадлежавшие группе QIWI российские активы. Компания «Киви» выступает оферентом по единственному находящемуся в обращении выпуску облигаций «Киви Финанса» объемом в 8,5 млрд рублей, дата расчета по оферте — 11 апреля.
«С одной стороны, банк структурно не вовлечен в выпуск, и активация оферты произошла из-за наступления объективного события — понижения кредитного рейтинга оферента (агентство “Эксперт РА” в прошлую среду, 28 февраля, понизило рейтинг компании “Киви” сразу на восемь ступеней, до уровня “ruB-”. — FM). С другой стороны, возможные меры по обеспечению иска могут затруднить использование ликвидности структурами группы», — пишет Алексей Булгаков.
«Эксперт РА» в своем комментарии к понижению рейтинга компании «Киви» оценивает срок аккумулирования ликвидности оферентом для финансирования погашения бонда в 30 рабочих дней, «в том числе за счет погашения факторингового портфеля». Последний осуществляется через дочерние юрлица «Киви» и составлял на конец третий квартал 2023 года около 15 млрд рублей.
Как отмечают аналитики «Ренессанс Капитала», Киви-банк «вполне мог предоставлять фондирование для факторинга и иметь требования на возврат предоставленных ресурсов».
В конце января сделка была закрыта. После чего все акции российской «Киви» были переданы Fusion Factor Fintech. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной QIWI, сообщала группа. В случае, если гонконгская компания не сможет полностью расплатиться за активы, то у QIWI возникает «право (но не обязанность)» продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской компании «Киви», отмечалось в пресс-релизе.
Банк России 21 февраля объявил, что отозвал лицензию у Киви-банка (тогда же в банк вышла временная администрация в лице АСВ). Регулятор отмечал, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. В понедельник, 4 марта, временная администрация от имени Киви-банка подала иск в арбитражный суд города Москвы о признании недействительным договора купли-продажи акций компании «Киви» и договора залога и обременения этих акций к самой «Киви», Fusion Factor Fintech и группе Qiwi. «Иск Киви-банка к его собственникам подан в интересах кредиторов банка. Комментировать суть иска АСВ считает целесообразным после принятия его к производству арбитражным судом», — отмечали в пресс-службе агентства.