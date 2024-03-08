Предложение на вторичном рынке жилья в России упало на 7% за год

Спрос на вторичном рынке упал в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Рост на 1% зафиксировали только в Санкт-Петербурге. В Москве спрос на квартиры в старом фонде снизился на треть, в Екатеринбурге — на 14%, в Краснодаре — на 13%, в Новосибирске — на 12%.