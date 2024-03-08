Предложение на вторичном рынке жилья в России упало на 7% за год

Предложение на вторичном рынке жилья в России в феврале 2024 года сократилось на 7% в годовом выражении. Об этом говорится в поступившем в Forbes исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
«Снижение спроса на [вторичное] жилье связано в том числе с тем, что часть потенциальных покупателей отдают предпочтение первичному рынку, где есть льготные ипотечные программы», — отметили эксперты.
Спрос на вторичном рынке упал в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Рост на 1% зафиксировали только в Санкт-Петербурге. В Москве спрос на квартиры в старом фонде снизился на треть, в Екатеринбурге — на 14%, в Краснодаре — на 13%, в Новосибирске — на 12%.
По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, интерес к «вторичке» уменьшается из-за высоких ставок по кредитам: покупатели выбирают съем квартиры или новостройки, на которые распространяются льготные ипотечные программы. При этом снижение спроса «дает пространство для торга — квартиру можно купить со скидкой до 10% от изначально указанной в объявлении стоимости», указал эксперт.
Средняя стоимость квадратного метра за год выросла во всех городах, участвовавших в исследовании.
Меньше всего «квадрат» подорожал в Краснодаре (+6%), Калининграде (+7%), Ижевске (+8%), Ульяновске и Новосибирске (+9%). Самые доступные предложения зафиксированы в Ульяновске и Брянске (по 77 000 рублей за кв. м), Ижевске (80 000 рублей), Ярославле и Саратове (по 89 000 рублей).
Предложение на вторичном рынке упало в 28 из 33 городов исследования. Сильнее всего — в Казани, где число доступных квартир упало на треть. Увеличился выбор только в Краснодаре (+17%), Новосибирске (+6%), Ростове-на-Дону и Ярославле (+4%), а также в Севастополе (+2%).
В сравнении с январем 2024 года предложение на вторичном рынке в феврале увеличилось на 8,7%, а активность покупателей — на 7,3%. Средняя стоимость квартир за месяц выросла на 1%, с 5,1 млн до 5,2 млн рублей. Средняя цена квадратного метра выросла на 3%, с 103 000 до 106 100 рублей.