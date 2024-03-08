От мала до велика: кто сможет рассчитывать на продленную семейную ипотеку

Руководитель Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов рассказал «Известиям», что после продления доступнее всего семейная ипотека будет для семей с ребенком, который родился или был усыновлен с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, и семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Новые возможности появились у семей, в которых двое и более детей до 18 лет. Семьи, в которых родился еще один ребенок, могут взять льготную ипотеку повторно, если закрыли первую. Раньше такой возможности не было.