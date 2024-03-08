Минтруд предложил учитывать степень инвалидности при приеме на работу по квоте

Норма о квотировании рабочих мест для граждан с инвалидностью действует с 1995 года. Изначально квота считалась выполненной при условии создания или выделения рабочих мест для трудоустройства таких граждан, с 1 марта 2022 года — только после их фактического трудоустройства. По оценке Минтруда, в стране насчитывается около 11,2 млн россиян с инвалидностью, из них работают 1,1 млн.