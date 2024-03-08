Количество «индивидуальных» ЗПИФ к концу 2023 года превысило 1000 штук

Количество закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), пайщиками которых является один или два физических лица, в четвертом квартале прошлого года увеличилось на 139 единиц, до 1028 штук, следует из обзора ЦБ ключевых показателей управляющих компаний (УК) за октябрь — декабрь 2023 года. Доля в совокупной стоимости чистых активов (СЧА) всех ЗПИФ таких «индивидуальных» закрытых фондов увеличилась на 8 процентных пунктов (п.п.), до 37%.
Чистый приток средств во все ЗПИФ в октябре — декабре составил 1,55 трлн рублей, что почти в 2,5 раза больше чем кварталом ранее. Помимо «индивидуальных» закрытых фондов, обеспечивших «значительный объем чистого притока средств», росли и другие сегменты. Еще 12% нетто-притока средств в ЗПИФ в последнем триместре прошлого года обеспечили корпоративные ЗПИФ, на массовые фонды пришлось около 2% чистого притока средств.
Число пайщиков ЗПИФ (не считая владельцев дополнительных фондов с заблокированными активами) в октябре — декабре увеличилось на 693,2 тысяч единиц, до 1,2 млн единиц. «Из этого количества около 90% пайщиков обеспечила смена типа фонда 63 открытых ПИФ (ОПИФ) и биржевых ПИФ (БПИФ). Это произошло в связи с переводом средств фондов с заблокированными активами в формат ЗПИФ, который начался в третьем квартале 2023 года — в тот период еще 14 ОПИФ и БПИФ сменили тип фонда на ЗПИФ», — говорится в обзоре ЦБ.
Как подсчитали аналитики регулятора, без учета увеличения числа пайщиков ЗПИФ в рамках смены типа фондов совокупное число пайщиков ЗПИФ по итогам четвертого квартала прошлого гола выросло всего на 71,9 тысяч единиц, до 234 тысяч. Из этого количества 71,8 тысяч единиц прироста пришлось на пайщиков — физических лиц: их число на конец 2023 года достигло 233,7 тысяч человек. Более 70% новых розничных пайщиков — инвесторы одного ЗПИФ, появившегося на рынке в середине последнего триместра прошлого года, основным объектом вложений которого является жилая недвижимость, а средний объем инвестиций на одного пайщика существенно ниже среднего для ЗПИФ значения.