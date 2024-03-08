Количество «индивидуальных» ЗПИФ к концу 2023 года превысило 1000 штук

Как подсчитали аналитики регулятора, без учета увеличения числа пайщиков ЗПИФ в рамках смены типа фондов совокупное число пайщиков ЗПИФ по итогам четвертого квартала прошлого гола выросло всего на 71,9 тысяч единиц, до 234 тысяч. Из этого количества 71,8 тысяч единиц прироста пришлось на пайщиков — физических лиц: их число на конец 2023 года достигло 233,7 тысяч человек. Более 70% новых розничных пайщиков — инвесторы одного ЗПИФ, появившегося на рынке в середине последнего триместра прошлого года, основным объектом вложений которого является жилая недвижимость, а средний объем инвестиций на одного пайщика существенно ниже среднего для ЗПИФ значения.