Как заработать на золоте в 2024 году: 3 способа для российских инвесторов

По итогам торгов 7 марта котировки ЮГК снизились к закрытию предыдущей торговой сессии на 0,34%, до ₽0,7878. С момента IPO на Мосбирже в конце 2023 года, цена которого составила ₽0,55 за акцию, бумаги золотодобытчика подорожали более чем на 40%, а с начала 2024 года — более чем на 20%. Веревкин из «Алор брокера» полагает, что реализовавшийся в такие короткие сроки потенциал усложняет поиск точки входа в актив. По его оценкам, справедливая цена по акциям находится в районе ₽1 за акцию, однако такого уровня бумаги могут достичь на горизонте свыше одного года.