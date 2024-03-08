Как заработать на золоте в 2024 году: 3 способа для российских инвесторов

Почему растут цены на золото в 2024 году
Биржевая стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 6 марта обновила исторический максимум. Котировки драгметалла прибавили 0,54%, поднявшись до уровня 2153,55 за тройскую унцию, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов этим инструментом. Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 4 декабря прошлого года, тогда цена достигала отметки $2152,3. На следующий день, 7 марта, рост продолжился, в результате чего фьючерс на золото закрылся еще выше — на уровне $2165,2 за унцию (+0,32% к предыдущему дню).
Инвестиционный стратег «Алор брокера» Павел Веревкин считает, что поводом для роста котировок на золото послужили два фактора: ожидания рынком цикла снижения ставок и высокий спрос со стороны мировых ЦБ.
Это более чем вдвое превысило объем чистых закупок за декабрь прошлого года (17 тонн). Январь стал восьмым месяцем подряд чистых покупок золота в резервы мировых ЦБ, сообщили в организации.
Вместе с ценовым рекордом на Чикагской бирже, подорожало золото и в рублях — до ₽6252,1 за грамм, следует из данных ЦБ.
Аналитики Bloomberg связывают резкий рост цены на драгметалл в последние дни с заявлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о скором вероятном снижении процентной ставки уже в этом году. В периоды низких процентных ставок казначейские облигации США становятся менее привлекательными в плане доходности, что делает такой актив, как золото, более конкурентным. Сейчас участники рынка оценивают вероятность ослабления американской денежно-кредитной политики в марте в 58,1%.
Прогнозы по ценам на золото
Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский отмечает, что золото достигло пятидесятилетних максимумов не только в долларах, но и в 75% других валют развитых и развивающихся стран. По мнению эксперта, такая динамика может стать сильной заявкой на дальнейший рост: «После прохождения отметки $2200 за унцию открывается дорога к уровню $2250. Вполне возможно, что мы увидим эти значения уже в конце весны», — прогнозирует Вязовский.
«Этому может помочь не только рост долларовых цен, но и ослабление рубля к американской валюте», — добавляет Вязовский.
Экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов считает, что после эры низкой глобальной инфляции мир вступил в многолетний период повышенной инфляции. «Кроме того, возможно, началась и эпоха глобальных конфликтов. Для золота данные факторы означают перспективы уверенного роста в долгосрочной перспективе», — подчеркивает эксперт.
Портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова прогнозирует в базовом сценарии на 2024 год восходящий тренд и диапазон цен от $2200 до $2400 за унцию.
С технической точки зрения, котировки золота потенциально могут достигнуть диапазона $2400—2500 за тройскую унцию, оптимистичен Веревкин из «Алор брокера».
Три способа инвестировать в золото в 2024 году
«РБК Инвестиции» собрали три варианта инвестирования в золото, доступные российскому инвестору.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
1. Золотые монеты
По мнению Вязовского, золото хорошо справилось с функцией защитного актива. Как отмечает эксперт, за последние 50 лет драгоценный металл принес инвесторам среднюю доходность 8,5% годовых в долларах США. Доходность в рублях оказалась еще выше — более 14% только за последние 20 лет, приводит расчеты эксперт.
Наиболее востребованными монетами у российских инвесторов оказались: Георгий Победоносец чеканки Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов весом ¼ унции (₽52,5 тыс. за одну монету, по данным «Золотой платы»), а также новый червонец «Сеятель» (₽53 тыс. за монету). Из иностранных монет эксперт выделяет унцевые австрийские монеты «Филармоникеры», австралийские «Кенгуру», а также первые золотые инвестиционные монеты — Крюгерранды (стоимость каждой унцевой монеты — ₽219 тыс.).
Спрос на физическое золото среди россиян растет. Так, по итогам 2023 года граждане купили 95 тонн золота в слитках. Этот результат сопоставим с 2022 годом, когда граждане купили 100 тонн. На первом месте по популярности в прошлом году у населения были слитки весом 100 грамм, на втором — килограммовые слитки.
С 2022 года власти освободили физических лиц от уплаты НДС в размере 20% на покупку золотых слитков. Тогда инициаторы закона объяснили это желанием дать гражданам больше возможностей инвестировать в драгоценные металлы, а также дедолларизацией экономики.
2. Акции золотодобывающих компаний
Церазов из банка «Открытие» считает, что акции российских золотодобывающих компаний могут показывать более сильную процентную динамику, чем цены на золото. Среди конкретных бумаг эксперт выделяет бумаги «Южуралзолота». В то же время он обращает внимание на риски, в том числе санкционные, которым подвержен весь российский рынок акций.
Симонова из General Invest также выделяет сильные перспективы роста «Южуралзолота». По ее словам, в период с 2020 по 2022 годы активы ЮГК выросли в 1,7 раза, до $1,7 млрд, при инвестициях в $1,1 млрд. Объем продаж золота компанией за этот же период более чем удвоился — с 209 тыс. унций, до 451 тыс. унций. «Согласно планам компании, реализация ее инвестиционных проектов позволит к 2026 году увеличить производство золота более чем на 60%, до 750 тыс. тройских унций и стать топ-3 производителем в России», — добавляет эксперт. Сейчас компания занимает четвертое место по добыче, уступая «Полюсу», «Полиметаллу» и «Нордголду».
По итогам торгов 7 марта котировки ЮГК снизились к закрытию предыдущей торговой сессии на 0,34%, до ₽0,7878. С момента IPO на Мосбирже в конце 2023 года, цена которого составила ₽0,55 за акцию, бумаги золотодобытчика подорожали более чем на 40%, а с начала 2024 года — более чем на 20%. Веревкин из «Алор брокера» полагает, что реализовавшийся в такие короткие сроки потенциал усложняет поиск точки входа в актив. По его оценкам, справедливая цена по акциям находится в районе ₽1 за акцию, однако такого уровня бумаги могут достичь на горизонте свыше одного года.
По мнению аналитика инвестиционной компании «Велес Капитал» Василия Данилова, наиболее прозрачной и надежной ставкой на рост мировых цен на золото являются акции «Полюса». Эксперт отмечает, что компания обладает одной из наиболее низких себестоимостей на унцию в мире, большим потенциалом роста добычи благодаря проекту «Сухой Лог» и понятной дивидендной политикой. Более того, проведенный летом прошлого года обратный выкуп по цене ₽14,2 тыс. за акцию может выступить для рынка психологическим ориентиром справедливой стоимости бумаг, считает Данилов.
Компания «Полюс» остается лидером отрасли как с точки зрения объемов активов и производства, так и с точки зрения себестоимости, считает Симонова из General Invest. В то же время, несмотря на сильные результаты за 2023 год, у нее возникли вопросы к корпоративному управлению.
Летом прошлого года компания выкупила с рынка 29,9% собственных акций по цене на 30% выше рыночной. Сделка была профинансирована преимущественно за счет заемных средств, а порядок выкупа содержал ряд особенностей. Так, предложить свои акции для выкупа могли лишь те акционеры, которые владели бумагами по итогу торгового дня 7 июля 2023 года (о самой сделке было объявлено на следующий торговый день 10 июля). Заявки удовлетворялись в порядке очередности их подачи.
По итогам 2023 года компания нарастила долг почти в три раза, с $3,59 млрд до $9,05 млрд, а чистый долг вырос в 3,2 раза, до $7,34 млрд (показатель Net Debt/EBITDA 1,9х против 0,9х годом ранее). «Выросший уровень долга ставит под вопрос перспективы дивидендов, хотя формально они не должны быть затронуты при коэффициенте Net Debt/EBITDA ниже 2,5х», — добавляет Симонова.
«Полюс» по мультипликаторам оценен рынком справедливо, дисконта в акциях не наблюдается, считает Веревкин.
По мнению эксперта, компания продолжает терять значительную часть прибыли на курсовых разницах и хеджировании, несмотря на высокие цены на золото.
«Обратный выкуп, проведенный в июле 2023 года, резко увеличил долги “Полюса”… В отличие от оптимизма некоторых аналитиков, мы считаем, что компания воспользуется сложившийся позитивной конъюнктурой для ускоренного гашения долга, а не выплаты дивидендов миноритариям», — подчеркивает эксперт.
В целом, Веревкин полагает, что отыграть растущий тренд в золоте через российских золотодобытчиков полностью вряд ли удастся. Это связано со спецификой каждой отдельной компании. Так, например, эксперт считает покупку бумаг «Полиметалла» после редомициляции и продажи активов спекулятивной историей, которая не привязана к ценам на золото. «Селигдар» демонстрирует чистый убыток на фоне курсовой переоценки своих «золотых облигаций», несмотря на рост выручки и EBITDA, добавляет Веревкин.
3. Биржевые паевые инвестиционные фонды на золото
Еще одним способом заработать на росте золота могут стать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), которые инвестируют в этот драгметалл. На Московской бирже есть пять таких фондов:
- «Альфа-Капитал Золото»;
- «Золото. Биржевой» УК ВИМ;
- «Первая — Фонд Доступное Золото»;
- «Райффайзен — Золото»;
- «Тинькофф Золото».
Три фонда из пяти, согласно стратегиям, повторяют динамику стоимости инструмента GLDRUB_TOM, который по сути является спотовым контрактом на покупку/продажу золота на биржевом рынке драгметаллов Мосбиржи с расчетами завтра.
Церазов из банка «Открытие» отмечает, что в настоящий момент спотовое золото котируется даже с небольшим дисконтом к мировым ценам (после пересчета унций в граммы, а долларов — в рубли).
Корреляция этого инструмента с мировыми спотовыми ценами на золото высока, но все же не идеальна, так как его динамика подвержена влиянию настроений инвесторов на российском рынке. «В результате, периодически он оказывается заметно перекуплен/перепродан относительно мировых цен, что, однако, создает возможности для арбитража», — добавляет эксперт.
Данные расчетных цен паев указаны по состоянию на закрытие рынка 7 марта 2024 года. Все фонды на золото доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.
БПИФ «Альфа-Капитал Золото»
- Код ценной бумаги на бирже (тикер) — AKGD.
- Расчетная цена пая: ₽143,55 (+4,79% с начала года).
- Стоимость чистых активов (СЧА): ₽433,18 млн.
- Комиссия (совокупные расходы и вознаграждение): 1,04%
- Индекс-бенчмарк: GLD/RUB_TOM.
«Золото. Биржевой» УК ВИМ
- Код ценной бумаги на бирже (тикер) — GOLD.
- Расчетная цена пая: ₽1,6 (+3,87% с начала года).
- Стоимость чистых активов (СЧА): ₽7,22 млрд.
- Комиссия (совокупные расходы и вознаграждение): 0,66%
- Индекс-бенчмарк: SPDR GOLD SHARES ETF.
«Первая — Фонд Доступное Золото»
- Код ценной бумаги на бирже (тикер) — SBGD.
- Расчетная цена пая: ₽18,53 (+4,76% с начала года).
- Стоимость чистых активов (СЧА): ₽2,51 млрд.
- Комиссия (совокупные расходы и вознаграждение): 0,79%
- Индекс-бенчмарк: GLD/RUB_TOM.
«Райффайзен — Золото»
- Код ценной бумаги на бирже (тикер) — RCGL.
- Расчетная цена пая: ₽1851,7 (+4,9% с начала года).
- Стоимость чистых активов (СЧА): ₽2,97 млрд.
- Комиссия (совокупные расходы и вознаграждение): 0,8%
- Индекс-бенчмарк: GLD/RUB_TOM.
«Тинькофф Золото»
- Код ценной бумаги на бирже (тикер) — TGLD.
- Расчетная цена пая: ₽0,09 (+4,29% с начала года) (цена в приложении «Тинькофф» составляет ₽7,97).
- Стоимость чистых активов (СЧА): ₽48,45 млн.
- Комиссия (совокупные расходы и вознаграждение): 0,84%
- Индекс-бенчмарк: Tinkoff Gold Index (отражает динамику стоимости инструмента GLDRUB_TOM).
Глеб Кухарчук