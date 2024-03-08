Индия инвестирует миллиарды долларов в производство чипов

Первый завод будет построен индийской компанией Tata Electronics в партнерстве с тайваньской корпорацией Powerchip Semiconductor Manufacturing в Дхолере, штат Гуджарат. Инвестиции в это производство составят почти 11 миллиардов долларов, завод будет производить чипы размером 28 нанометров и более (считаются устаревшими), которые могут применяться в автомобилестроении, бытовой электронике и оборонной промышленности.